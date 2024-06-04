"الزمازمة" توزع أكثر من 32 مليون عبوة مياه زمزم على الحجاج

دقيقتان للقراءة

وزعت شركة الزمازمة أكثر من 32 مليون عبوة من مياه زمزم على مساكن الحجاج ومراكز التوجيه على منافذ الدخول للعاصمة المقدسة.

وأوضحت الشركة في تقرير أداء عملها الصادر أمس، أن فرقها الميدانية عملت بكفاءة عالية على إيصال عبوات مياه زمزم إلى جميع المواقع التي يتواجد فيها الحجاج، حيث جرى توزيع أكثر من 15 مليون عبوة بحجم 330 مل في مراكز الخدمة الميدانية داخل مكة المكرمة، وتوزيع أكثر من 15 مليون عبوة على مساكن الحجاج في مكة المكرمة، إلى جانب توزيع أكثر من 800 ألف عبوة على الحجاج المتجهين إلى مكة المكرمة عبر مراكز التوجيه على الطرق السريعة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح التقرير أن عمليات التوزيع تعتمد على التخطيط المحكم لضمان وصول حصص الحجاج لمقر مساكنهم بمكة المكرمة من خلال الربط المباشر لمنصة زمزم الرقمية مع منصة نسك التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وبينت أن عملية العمل تمر من خلال منصة زمزم بمراحل متعدّدة، تضمن وصول مياه زمزم لمساكن الحجاج، وتكون البداية بالتسجيل في المنصة مروراً بمركز التحكم وصولاً للمستودع للتجهيز ونقلها من خلال وسائل نقل آمنة، بالتنسيق بين المشرف على الحجاج وقائد المركبة وعند الوصول تصل رسالة التأكد فيها كافة المعلومات للمتسلّم والمسلّم عبر أكواد رقمية تسهل وتضمن عملية التوصيل وتسعى شركة الزمازمة من خلال رؤيتها سُقيا قاصدي بيت الله بجودة واحترافية عالية ضمن رسالتها بمواكبة أحدث وسائل التقنية والخبرات من خلال الالتزام بالجودة والتكيف مع المتغيرات بجهود كوادر وطنية احترافية وفق قيم الالتزام، والاعتزاز، والمصداقية، والعمل الجماعي.