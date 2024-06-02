السفير الإيراني يشكر السعودية لتسهيل شؤون حجاج بلاده

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أعرب السفير الإيراني في السعودية، علي رضا عنايتي، عن شكره للمسؤولين السعوديين نتيجة تسهیل شؤون الحجاج الإیرانیین، وتقديم الخدمات لهم، وحسب تصريح سابق لـ السفير عنايتي، لـ"العربية" فإن عدد الحجاج الإيرانيين لهذا العام يصل إلى 90 ألف حاج إيراني.

وتؤكد السعودية وإيران تطلعهما إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك استمراراً للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

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وأطلق البلدان مرحلة جديدة في العلاقات، تتسم بالإرادة والرغبة الصادقة والجدية لتعزيز العلاقات بناء على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.