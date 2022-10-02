قائد الرؤية يصنع منتخبًا عظيمًا

أصبحت التجربة السعودية المرتبطة بلعبة كرة القدم كقيمة احترافية واستثمارية واقتصادية، مضرب مثل في بعض الدول العربية، وبعض الدول الغربية التي توقف العمل فيها، ولم يعد لها ذلك التفوق السابق. اليوم أصبح للدوري السعودي متابعون، وهناك من يترقب مباريات دورينا، ويتابع صفقات أنديتنا في فترة الانتقالات، وهذه المتابعة دليل على وجود عمل جيد تقوم به المؤسسة الرياضية السعودية، وخاصة اتحاد اللعبة الذي أصبح منظمًا أكثر من السابق، وأصبح يضع الأهداف التي ينتج عنها نتائج إيجابية، ففترات الإخفاقات السابقة لم تلقِ بظلالها على مستقبل اللعبة، بل على العكس، كانت الخطوات التصحيحية واضحة وسريعة، بقيادة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، الذي شعر بأهمية الرياضة التنافسية، ودعمها بكل قوة حتى أصبحنا نلمس التغيير، ونلاحظ نتائجه على أرض الواقع.

اليوم يلاحظ المتابع للمنتخب السعودي هيبة المنتخب، وحجم الثقة التي يؤدي بها داخل الملعب أمام بعض المنتخبات العالمية الكبيرة، هذه الجرأة في الأداء كان لها أسبابها، فجودة اللاعب السعودي اختلفت عن السابق، ربما الاختلاف كان في نوع الموهبة، وفي تصوري الأداء المهاري كموهبة تتفوق بعض الأجيال السابقة عن اللاعب السعودي في وقتنا الحاضر، لكن هذا لا يلغي تفوق المنتخب اليوم كمنظومة واحدة، تؤدي عملًا فنيًّا كبيرًا داخل الملعب مهما كان اسم المنتخب الذي يلعب ضده، هذا التفوق لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه عمل كبير، ولعل أول خطوات هذا العمل بدأت من قائد الرؤية الأمير «محمد بن سلمان»، فالضخ المالي الكبير الذي شهده قطاع الرياضة لم يكن مسبوقًا، واختصر وقتًا طويلًا حتى تظهر نتائجه.

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اليوم يستعد المنتخب السعودي للمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم في قطر، وفي هذه المرة يحق للمشجع السعودي أن يرفع سقف الطموح، وينظر لمنتخبنا بنظرة مختلفة عن السابق، فلم تعد الرهبة التي كانت في السابق موجودة، ولا حالة التشاؤم التي كان يعيشها المشجع السعودي قبل أي مباراة في كأس العالم.

إن التنظيم الكبير الذي يعيشه الدوري السعودي يعطي مؤشرات إيجابية للمستقبل؛ متى ما استمر هذا العمل بنفس الروح والأداء، وقد تكون الخطوات القادمة أكثر شمولية لتدارك بعض النواقص إن وجدت.

والحقيقة الواضحة اليوم هي أن الدوري السعودي استفاد من وجود هذا العدد من اللاعبين الأجانب؛ مما يفرض على القائمين على اللعبة استمرار هذا التوجه وعدم الرجوع إلى الخلف.

ودمتم بخير،،،

نقلاً عن "عكاظ"