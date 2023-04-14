بالصور.. ليندسي غراهام يزور "بينالي الفنون الإسلامية" بجدة

زار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام، مقر معرض "بينالي الفنون الإسلامية" في جدة، برفقة سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر.
وأظهرت صور السيناتور وهو يتجول في أروقة المعرض، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، فيما علق حساب السفارة الأميركية في الرياض بـ"تويتر"؛ على الزيارة بالقول: "بينما نشهد قوة الفن في تعزيز التفاهم وخلق مساحة للتعبير الإبداعي، نظل ملتزمين ببناء الجسور بين الاقتصاد الإبداعي في المملكة والولايات المتحدة".
قام السيناتور @LindseyGrahamSC بزيارة مقر معرض "بينالي الفنون الإسلامية" @Biennale_Sa المقام في جدة برفقة صاحبة السمو الملكي الأميرة @rbalsaud— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) April 14, 2023
بينما نشهد قوة الفن في تعزيز التفاهم وخلق مساحة للتعبير الإبداعي، نظل ملتزمين ببناء الجسور بين الاقتصاد الإبداعي في 🇺🇸 و 🇸🇦#USAinKSA pic.twitter.com/dUVtfum2Hr
وكان غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الثلاثاء) الماضي، في لقاء تناول علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى يوم الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.
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