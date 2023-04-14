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السيناتور ليندسي غراهام يزور بينالي الفنون الإسلامية

بالصور.. ليندسي غراهام يزور "بينالي الفنون الإسلامية" بجدة

العربية.نت - مريم الجابر
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زار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي غراهام، مقر معرض "بينالي الفنون الإسلامية" في جدة، برفقة سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر.

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وأظهرت صور السيناتور وهو يتجول في أروقة المعرض، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، فيما علق حساب السفارة الأميركية في الرياض بـ"تويتر"؛ على الزيارة بالقول: "بينما نشهد قوة الفن في تعزيز التفاهم وخلق مساحة للتعبير الإبداعي، نظل ملتزمين ببناء الجسور بين الاقتصاد الإبداعي في المملكة والولايات المتحدة".

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وكان غراهام عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كارولينا الجنوبية قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الثلاثاء) الماضي، في لقاء تناول علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى يوم الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

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