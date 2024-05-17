الشهرة في نظام التفاهة

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الشهرة التواصلية اليوم عند الكثير تجاوزت محطات الغاية إلى مواقف الوسيلة والاستنفاع «المنفلت».. الشهرة في ساحات وسائل التواصل لم تعد هدفاً عند البعض، بل صارت مبرراً للتمرد النفسي، والاجتماعي، والقيمي.. ومن ثَّمَ اقتناص المكاسب بكل الطرق..

في كتاب "نظام التفاهة" يجزم المؤلف في عرض كتابه أن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم في هذه الأيام.. لقد تغير الزمن زمن الحق والقيم.. ذلك أن التافهين أمسكوا بكل شيء، كل تفاهتهم وفسادهم.. فعند غياب القيم والمبادئ الراقية يطفو الفساد المبرمج ذوقا وأخلاقا وقيما.. ويقول: إنه زمن الصعاليك الهابط، ويتابع: كلما تعمق الإنسان في الإسفاف والابتذال والهبوط كلما ازداد جماهيرية وشهرة.. وهنا يتساءل الكثير عن حقيقة وواقعية هذه النتيجة التي توصل لها ومدى وجودها وتحققها، وكذلك علاقتها بعناصر النموذج الاتصالي مثل الوسيلة والمحتوى والمرسل والمستقبل، وارتباطها باتجاهات ومفاهيم الحالة التواصلية عبر الشبكات والمنصات والتطبيقات التي هزمت التقاليد الإعلامية ووسائلها.

قبل أن نبدأ؛ هاكم خلطة لتصبح مشهورا "تواصليا" فقط خالف المألوف، ومارس "الخبال"، وعاكس النظام، واستخدم لغة الهبل، واكشف خصوصيتك، وأبح سرك، وافضح سترك، وابتذل عقلك، وأطلق الشاذ داخلك.. ولتمسي مشهورا أسقط مبادئك، وارم قيمك، وخلخل عاداتك، وتراجع عن مواقفك.. كل ذلك بسبب أن الإثارة تصنع المحتوى وليس المحتوى يصنع الإثارة في وسائل التواصل بالذات.

خلطة غريبة لأبطال الوسائل "التواصلية" تجعلك تفكر كيف تم تجاوز كل الخطوط المنتظمة في السلوك الإعلامي المفترض.. الآن الكثير يصنع شهرته بأدوات التفاهة، ويعيد إنتاج نفسه من خلال الأنا الغارقة في الضوء، ويجعلنا نفكر في كنه التواصل أمام الإعلام والاتصال.. فتظهر حقيقة أن ما يحدث لا علاقة له بالإعلام.. فالتواصل وإن كان اتصالا فهو ليس إعلاما بسماته المهنية.

اليوم تجاوزنا تشخيص المشكلة إلى تخبيص المنتج بلا حل، ولا تبصر.. اليوم يوجد سيولة تواصلية هائلة، واحتباس عقلي كبير يعزل المنغمسين في ملذات الشهرة التواصلية عن واقعهم، وعن الواقع.. فلم يعد هناك فائدة من النقد، أو الدراسة للحالة الحاصلة.

الشهرة التواصلية اليوم عند الكثير تجاوزت محطات الغاية إلى مواقف الوسيلة والاستنفاع "المنفلت".. الشهرة في ساحات وسائل التواصل لم تعد هدفاً عند البعض، بل صارت مبررا للتمرد النفسي، والاجتماعي، والقيمي.. ومن ثَّمَ اقتناص المكاسب بكل الطرق.

اليوم الشهرة التواصلية هي المحتوى الحقيقي للوسائل التواصلية، لأن المحتوى الذي يتعارفه ويتدارسه الإعلاميون قد قتل على مقصلة العبث التواصلي، واختلال مكونات النموذج الاتصالي بطريقة مزعجة بسبب اعتلال المفاهيم الإعلامية لشرح ما يحدث حقا بطريقة وفلسفة جديدة دون إصرار من أهل الاتصال عقدة التنظير الإعلامية.

والشهرة التواصلية اليوم تهزم المتلقي الذي يعده أصحاب الإعلام متلقيا نشطا، بل هو نشط في التفاعلي ضعيف في الوعي، ومتدني الإدراك، مغلوب على أمره، فهم يختارون له المحتوى حتى وإن اختار المرسل والوسيلة.

اليوم فلسفة الإعلام والاتصال فقدت قدرتها على التنظير عن سياقات مبللة بالغرابات، ومطحونة بالتداخلات، ومتخمة بالانشطار النظري.. وغدا خبراء ومنتسبو الإعلام والاتصال في حيرة من أمرهم ما بين محاولات تنظيرية لتفسير ظواهر مختلة ومتنامية ومتشكلة، وبين أطروحات تحفظ لهم على الأقل كرامتهم الإعلامية فلا يقال إنهم لم يفهموا ما يحدث.

اليوم أجد أن محاولات تفسير الوضع التواصلي الراهن من خلال رؤى إعلامية يشعرنا بالهزيمة الفكرية والإعلامية بسبب محاولة إلصاق ذلك الوضع بمحددات فلسفية إعلامية.. اليوم أجد أن من المهم هدم التنظير في الشأن التواصلي عبر تأطير إعلامي مكابر، والاتجاه إلى فلسفة تشكل مجالا جديدا أكبر من حالات الإعلام والاتصال.

ويبقى القول: ما بين الهوس بالشهرة والإشهار تقبع الحالة التواصلية متسيدة المشهد في الاتصال الجماهيري التشاركي، تغلف كثيرا من حالاتها ألوان من التفاهة المثقوبة، وهنا أدرك تماما أن كبار وخبراء الإعلام سيكررون تنطعهم التنظيري، ويضعون من يهدم الطرح الإعلامي التقليدي في دائرة الجدل المشحون، والتقليل من جدية أي طرح متجدد حول الوسائل "التواصلية" لأنهم معتلقون بالموروث الإعلامي القديم.

نقلاً عن "الرياض"