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تايغر.. مركبة تسير على أربعة أرجل!

تايغر
المركبة تايغر

تايغر.. مركبة تسير على أربعة أرجل!

النموذج المبتكر "تايغر" قادر على تخطي العقبات ثم معاودة السير كمركبة دفع رباعي مرة أخرى

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العربية.نت - جمال نازي

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كشفت هيونداي الكورية الجنوبية النقاب عن نموذج لسيارة مستقبلية يمكنها المشي على أربعة أرجل مفصلية، وتشبه الكائنات الخيالية في أفلام الخيال العلمي، ويمكنها الوصول إلى المناطق النائية من العالم وربما تصلح في يوم ما للاستخدام على سطح كوكب المريخ، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

يُطلق على المركبة المبتكرة اسم TIGER، وعلى الأقل بالوقت الحاضر لن يتم تخصيصها لنقل الركاب، وإنما تم تصميم نسختها الحالية لأغراض الاستكشاف العلمي أو كمساعد أثناء الكوارث الطبيعية لتوصيل المواد الغذائية والأدوية.

الإغاثة والطوارئ

وعلى عكس سيارات الطوارئ الأخرى، فإن النموذج المبتكر "تايغر" قادر على مد أحد أو كل أرجله الأربعة ليتخطى العقبات ثم يعاود السير كمركبة دفع رباعي مرة أخرى.

تجعل هذه القدرات السيارة النموذجية "تايغر" اختيارًا مثاليًا للاستخدام في مهام تقييم الأسطح بزاوية 360 درجة، في المناطق التي ضربتها كارثة طبيعية، أثناء التعامل مع التضاريس الصعبة، أو حتى استكشاف سطح كوكب آخر في الفضاء.

ولم يتم اختيار اسم "تايغر" كترجمة لحيوان النمر، وإنما هو اختصار يتضمن الأحرف الأولى لعبارة Transforming Intelligent Ground Excursion Robot، والتي يمكن ترجمتها إلى "تحويل روبوت ذكي للرحلات البرية".

المركبة الجديدة
المركبة الجديدة

أجهزة استشعار ومرونة عالية

يعد نموذج "تايغر" تحديثًا لمفهوم مبتكر سبق أن طرحته هيونداي في عام 2019 باسم Elevate، والذي كان يتميز باعتماده على أربعة أرجل أيضًا، ولكنه مُصمم ليلائم راكبين.

تم تصميم نموذجي "تايغر" و"إيليفيت"، قبل استحواذ هيونداي على شركة صناعة الإنسان الآلي Boston Dynamics مقابل 1.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، لذلك يتم تطوير المفهومين المبتكرين بواسطة New Horizons Studio التابع لمجموعة هيونداي موتور.

تعتمد المركبة "تايغر" على بنية منصة معيارية تتميز بنظام تحريك للساق والعجلات، وتحكم في الاتجاه بمقدار 360 درجة ومجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار لمراقبة جميع الزوايا في جميع الاتجاهات حول السيارة. يضم نموذج تايغر 28 محركًا و28 مستشعرًا مثبتة في وحول الأرجل الأربعة، جنبًا إلى جنب مع تصميم يسمح له بالتحرك في أي اتجاه - للخلف أو للأمام أو بشكل جانبي.

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آفاق رحبة للخيال والإبداع

قال رئيس نيو هورايزونز استدي في هيونداي موتور دكتور جون سوه: إن "المركبات مثل تايغر، والتقنيات التي تدعمها، تمنحنا فرصة لدفع خيالنا. نحن نبحث باستمرار عن طرق لإعادة التفكير في تصميم المركبات وتطويرها وإعادة تحديد مستقبل النقل والتنقل. وعلى الرغم من أن النموذج المبتكر لا يزال في مراحل مبكرة للغاية، إلا أنه يُظهر أنه يمكن أن يتحول من مركبة كهربائية ذات دفع رباعي إلى آلة مشي رباعية الأرجل، مما يرشحه بقوة لتلبية الاحتياجات في الكثير من القطاعات".

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