بتجهيز البيانات.. هكذا تستعد أميركا لحرب الذكاء الاصطناعي

تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها منتدى جديدا تحت عنوان "الشراكة من أجل الدفاع"، والذي بدأه مكتب الذكاء الاصطناعي الأعلى في البنتاغون، للعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها الاتصال في المستقبل لمساعدتهم على القتال بشكل أفضل معًا، بحسب ما نشره موقع c4isrnet المعني بتغطية الاتجاهات الناشئة في التحول العسكري العالمي وتقنيات الحرب الإلكترونية والسيبرانية.

وتعمل الشراكة من أجل الدفاع، التي بدأها مركز الذكاء الاصطناعي المشترك في سبتمبر الماضي، على إرساء الأساس لقدرات القتال الحربي المشتركة المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستحتاج إلى الاتصال ببعضها البعض من أجل الولايات المتحدة وحلفائها لخوض أي قتال كائتلاف وقوات متحالفة بشكل فعال.

فوائد محورية

كما يمكن للبلدان أن تتعاون في جهود أخرى مدعومة من الذكاء الاصطناعي، مثل مشاركة البيانات من أجهزة الاستشعار التي تتعقب كيفية عمل الآلات للتنبؤ بضرورة الصيانة قبل تعطل الأجزاء، وربما أثناء مهمة عندما لا يكون هناك وقت ليخسرها بسبب الإصلاحات أو الاستبدال، أو يمكن للحلفاء استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على بيانات حول حركات الشحن والإمداد لتحسين الكفاءة اللوجستية.

إن الهدف النهائي من المنتدى الجديد هو أن تكون الدول المتحالفة جاهزة للتعاون بسهولة في المشاريع التي يحركها الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

تجهيز البيانات أولًا

لكن سينبغي أولاً، على حد قول معد التقرير أندرو إيفرسدن، على الولايات المتحدة والدول الشريكة البدء بمستوى أساسي من تجهيز البيانات للذكاء الاصطناعي، والنظر إلى المعلومات كمورد لخوض الحروب. ويبدأ ذلك بحفظ وتخزين جميع الحقائق والأرقام التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي للعمل.

وينقل إيفرسدن عن ستيفاني كولبرسون، رئيسة سياسة الذكاء الاصطناعي الدولية في المركز المشترك للذكاء الاصطناعي JAIC، قولها: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "أخطأوا في عدم استخدام البيانات أو النظر إلى البيانات على مدى العقود العديدة الماضية كمورد. فعلى سبيل المثال، إذا كنا سنخوض الحرب مرة أخرى في أفغانستان، فهل سيكون لدينا جميع البيانات التي حصلنا عليها في العشرين عامًا الماضية؟ ربما يمكنك تخمين الإجابة على ذلك".

هذا وجاءت فكرة منتدى الشراكة كنتيجة لمناقشات على نطاق أصغر، أجرتها JAIC، مع الدول ذات التفكير المماثل. وقالت كولبرسون إنه بعد عدة تفاعلات، أصبح من الواضح أن الدول تكافح مع نفس التحديات حول توسيع نطاق جهود الذكاء الاصطناعي وتعليم القوى العاملة وتدريبها على الذكاء الاصطناعي والتغلب على الثقافات الداخلية المقاومة للتغيير التكنولوجي.

نفس المشاكل الصعبة

وأضافت: "بدأنا ندرك أن الكثير منا يتصارع مع نفس المشاكل الصعبة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسساتنا الدفاعية. وبدلاً من أن يبقى كل طرف داخل صومعة بمفرده، جاءت فكرة توحيد الجهود من خلال إقامة شراكة بين أقوى الدول التي تركز حقًا على إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاعها الدفاعي".

وتضم الشراكة حتى الآن ممثلين عن الدفاع من أستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإسرائيل واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد والمملكة المتحدة. اجتمعت المجموعة مرتين لتحديد التحديات المشتركة، ومن المتوقع عقد اجتماعات ثلاث مرات في السنة.

إلى ذلك، تشرح كولبرسون أن منتدى "الشراكة من أجل الدفاع" لا يعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل يركز على إعداد جيوش الحلفاء لتكون "جاهزة للذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "قررنا التحدث عن اللبنات الأساسية التي نحتاج جميعًا إلى العمل من خلالها وهي تعهدات ضخمة لوزارات الدفاع. على سبيل المثال، كيف نتعامل مع البيانات؟ والتي لا تعد على مستوى جيد جدًا بالنسبة للجزء الأكبر [لتوظيف الذكاء الاصطناعي]".

كما أشارت كولبرسون إلى أن الاجتماعات مختلفة عن المحادثات الدولية المعتادة مع الجيوش الأجنبية، والتي يمكن أن تشوبها بعض الجمود، مؤكدة أن اجتماعات الشراكة تشجع وتعزز الحوار المفتوح، من خلال مناقشات المائدة المستديرة والعروض التقديمية التي يشرح من خلالها ممثل كل دولة كيفية معالجة الوزارات للتحديات وتحليل دراسات الحالة للدروس المستفادة.

وفي العامين المقبلين من الشراكة، قالت كولبرسون إنها "تريد حقًا أن يكون لها أساس متين" للجاهزية للذكاء الاصطناعي، وتطوير طريقة لتقييم ما إذا كان الأعضاء قد حققوا هذا الاستعداد. وقالت إنه في غضون سنوات قليلة، يمكن للبلدان التفكير في تطوير قدرة تجميع البيانات.

القابلية للتشغيل البيني

وقالت كولبرسون: إن "هذه هي الطريقة التي نقوم بها أيضًا بقابلية التشغيل البيني. لا نريد أن نذهب بعيدًا جدًا في طريق أن يقوم [كل طرف] بأشياء خاصة به... في صوامعهم، ثم ننظر إلى الأعلى وفي المرة القادمة نحتاج إلى خوض الحرب معًا، أو حتى الحرب الإنسانية المساعدة أو أي من تلك الأنواع من الأشياء التي قد نستخدم فيها جيوشنا معًا، فلا نجد أي عناصر قابلة للتشغيل المتبادل".

دور مهم لـ JAIC

ويعتبر دور JAIC على الساحة الدولية، منذ إنشائه قبل حوالي عامين، كان مساعدة المكونات الداخلية للبنتاغون على تبني الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات مهمتها الوطنية أو من خلال تقديم الخدمات. إن إضافة المشاركة الدولية إلى محفظتها يخدم هذه المهمة أيضًا، حيث إنه في نهاية المطاف سيجعل المقاتل الحربي الأميركي أكثر استعدادًا ليكون لديه حلفاء جاهزون في المستقبل.

هذا وبدأت الخدمات العسكرية الأميركية في محاولة ضم الحلفاء والشركاء أثناء تطويرهم لأنظمة القتال الحربية المشتركة، مثل نظام إدارة المعركة المتقدم للقوات الجوية أو مشروع تقارب الجيش. وستعتمد برامج هذه المشروعات بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، الذي يعد الطريقة التي تخطط بها الخدمات لربط أجهزة الاستشعار والرماة في المعارك المستقبلية. إن العمل المشترك مع الحلفاء حاليًا سيخفف من حدة التحديات التي تربطهم ببعضهم البعض في المستقبل.

المنافسة الاستراتيجية مع الصين

من جانبها، قالت ميغان لامبيرث، باحثة مساعدة في المركز الأميركي للأمن الجديد: "في هذه المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، ومع استمرار تطورها، ستحتاج وزارة الدفاع الأميركية إلى هذه السبل لإقامة الشراكات"، موضحة أنها (السبل) "ستسمح بزيادة إمكانية التشغيل البيني بين الجيوش الشريكة، ويمنح البلدان إمكانية الوصول إلى مجموعات بيانات مشتركة أوسع وأكثر قوة".

وأضافت أن الشراكة يمكن أن تؤدي إلى برامج مشاركة المواهب التي من شأنها أن تفيد البنتاغون، لاسيما بالنظر إلى نقص القوى العاملة في قطاع محترفي الذكاء الاصطناعي.

الباب مفتوح

وقالت كولبرسون إن الشراكة من أجل الدفاع لها "باب مفتوح" لإضافة المزيد من الحلفاء. وبينما أعربت دول أخرى عن اهتمامها، يخطط الأعضاء لوضع معايير القبول قبل التوسع.

واختتمت كولبرسون معربة عن أملها في "أن تكون الشراكة من أجل منتدى حقيقيًا، حيث يمكن للحلفاء ذوي التفكير المماثل أن يجتمعوا ويتشاركون ويتعلموا".