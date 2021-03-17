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مياه المريخ "المفقودة".. مدفونة تحت قشرته

A view from NASA's Mars Exploration Rover Opportunity shows part of Marathon Valley, a destination on the western rim of Endeavour Crater on the planet Mars, as seen from an overlook north of the valley in this NASA composite handout photo provided March 24, 2015. The scene combines four pointings of the rover's panoramic camera (Pancam) on March 13, 2015 on NASA's Mars Reconnaissance Orbiter yielded evidence of clay minerals, a clue to ancient wet environments, according to NASA. REUTERS/NASA/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
كوكب المريخ

مياه المريخ "المفقودة".. مدفونة تحت قشرته

كان يُعتقد أن معظم المياه فقدت في الفضاء، لكن دراسة جديدة مولتها وكالة "ناسا" تقترح أنها لم تذهب إلى أي مكان بل إنها محتجزة داخل المعادن الموجود في قشرة الكوكب

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واشنطن – فرانس برس

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قبل مليارات السنوات، كان المريخ موطناً لبحيرات ومحيطات، لكن المكان الذي ذهبت إليه كل المياه، محولةً الكوكب إلى صخرة مقفرة، كان غامضاً.

وكان يُعتقد أن معظم المياه فقدت في الفضاء، لكن دراسة جديدة مولتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تقترح أنها لم تذهب إلى أي مكان بل إنها محتجزة داخل المعادن الموجود في قشرة الكوكب.

وقالت إيفا شيلر، المؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس" العلمية، لوكالة "فرانس برس": "نحن نقول إن القشرة تشكل ما نسميه المعادن الرطبة، أي المعادن التي تحوي ماء في تركيبتها البلورية".

كوكب المريخ
كوكب المريخ

في الواقع، يشير نموذج شيلر إلى أن ما بين 30% و99% من المياه بقيت محتجزة داخل هذه المعادن.

وكان يُعتقد في السابق أن المريخ يحوي ما يكفي من المياه لتغطية الكوكب بكامله. ولأن الكوكب فقد مجاله المغناطيسي في وقت مبكر من تاريخه، جُرّد من غلافه الجوي تدريجاً ما أنتج فرضية أنه فقد مياهه في الفضاء.

لكن مؤلفي الدراسة الجديدة يعتقدون أنه بينما اختفت بعض المياه، بقيت غالبيتها.

وباستخدام نتائج عمليات مراقبة أجرتها مركبات المريخ ونيازك من الكوكب، ركز الفريق على الهيدروجين، وهو مكون رئيسي للمياه.

وهناك أنواع مختلفة من ذرات الهيدروجين. يحتوي معظمها على بروتون واحد فقط في نواتها، لكن نسبة ضئيلة، حوالي 0.02%، تحتوي على بروتون ونيوترون معاً، ما يجعلها أثقل. وتعرف هذه الذرات باسم الديوتيريوم أو الهيدروجين "الثقيل".

ونظراً إلى أن النوع الأخف منها يهرب من الغلاف الجوي للكوكب بمعدل أسرع، فإن فقدان معظم المياه في الفضاء سيترك نسبة أكبر من الديوتيريوم وراءه.

ولكن استناداً إلى كمية المياه التي يعتقد أن الكوكب كان يحويها والمعدل الحالي لهروب الهيدروجين الذي رصدته المركبات، فإن نسبة الديوتيريوم الحالية مقارنةً بالهيدروجين لا يمكن تفسيرها بفقدان الغلاف الجوي فقط.

وبدلاً من ذلك، يقول مؤلفو الدراسة إن هناك مزيجاً من آليتين: حبس المياه في معادن قشرة الكوكب وفقدان المياه في الغلاف الجوي.

من سطح المريخ
من سطح المريخ

وقالت شيلر: "في أي وقت يكون لديك صخرة تتفاعل مع المياه، هناك سلسلة من التفاعلات الكيمياوية المعقدة التي تشكل معدناً رطباً".

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وتحدث هذه العملية أيضاً على كوكب الأرض، على سبيل المثال في الطين، الموجود أيضا على سطح المريخ.

لكن البراكين على الأرض تعيد تدوير المياه إلى الغلاف الجوي. وبما أن المريخ لا يحتوي على صفائح تكتونية، تكون تلك التغييرات دائمة.

ووفقاً لمحاكاة الفريق، فقد الكوكب معظم مياهه قبل ما بين أربعة إلى 3.7 مليار سنة ما يعني أن "المريخ كان يشبه إلى حد كبير ما هو عليه اليوم خلال الثلاثة مليارات سنة الماضية" كما قالت شيلر.

وهي تأمل في أن تكون قادرة على الحصول على معلومات أكثر بفضل مركبة "بيرسيفرنس" الذي وصل أخيراً إلى الكوكب الأحمر لدراسة تلك السيناريوهات.

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