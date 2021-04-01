روبوت خارق.. شاهد كيف يقتلون كورونا داخل الطائرة

لا يزال العالم حائراً أمام فيروس كورونا، باللقاح والعلاج وحتى بالقضاء عليه قبل أن يصبح عدوى، لا سيما في قطاع السفر حيث تشكل الطائرات والسفر خلالها مصدر قلق كبير لدى الكثيرين.

حالياً، يجري اختبار روبوت مزود بأشعة فوق بنفسجية قاتلة للفيروسات على متن الطائرات السويسرية، في فكرة جديدة تهدف لاستعادة ثقة الركاب وتجنيب قطاع الطيران والسفر المزيد من الخسائر الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وتجري شركة "يو فيا" السويسرية الناشئة تجارب الروبوتات بالتعاون مع شركة دناتا للخدمات الجوية ومقرها دبي على متن طائرات إمبراير تابعة لشركة هلفتيك إيروايز، وهي شركة رحلات مستأجرة يملكها الملياردير السويسري مارتن إيبنر.

وقال جودوك إيلميجر المؤسس المشارك في يو فيا إنه لا يزال يتعين على شركات تصنيع الطائرات الموافقة على الروبوتات، مضيفا أنها تدرس تأثير الأشعة فوق البنفسجية على المقاعد داخل الطائرة حيث قد يبهت لونها بعد الكثير من عمليات التعقيم والتطهير.

لكنه عبر عن أمله في أن تساهم هذه الروبوتات في تقليل خوف الناس من السفر جوا حتى مع تفشي فيروس كورونا.

وصمم فريق إيلميجر ثلاثة نماذج من الروبوت حتى الآن، عرض أحدها خلال عمله داخل طائرة تابعة لشركة هلفتيك في مطار زوريخ الذي انخفضت حركة السفر به 75 بالمئة العام الماضي.

وأضواء الروبوت مثبتة على إطار، وتغمر كل شيء بوهج أزرق ناعم أثناء تحرك الروبوت في ممر الطائرة. ويمكن لروبوت واحد تطهير طائرة بممر واحد في 13 دقيقة من البداية للنهاية، لكن الطائرات الأكبر ستحتاج وقتا أطول.

وفقاً لتقديرات إيلميجر، يمكن بيع الروبوت الواحد مقابل نحو 15 ألف فرنك سويسري (أي حوالي 16 ألف دولار) تقريبا في ظل حاجة الحكومات لإجراءات جديدة لتأمين المسافرين جوا وحمايتهم من الأمراض.