رواد صينيون يتوجهون إلى محطة الفضاء الصينية الشهر المقبل

قال مسؤول صيني، كان أول رائد تطلقه الصين في الفضاء، إن طاقماً من ثلاثة رواد فضاء سينطلق الشهر المقبل في مهمة تستغرق ثلاثة أشهر في محطة الفضاء الصينية الجديدة.

جاءت التعليقات التي أدلى بها يانغ ليوي، نائب كبير مصممي "برنامج الفضاء المأهول" في الصين، للتلفزيون الحكومي عندما تم إطلاق مركبة فضائية آلية مزودة بالوقود والإمدادات لمحطة "تيانخه".

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"تيانخه" أو "التناغم السماوي" هي ثالث وأكبر محطة مدارية يطلقها برنامج الفضاء الصيني الطموح بشكل متزايد. وتم إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة في 29 أبريل الماضي.

وقال يانغ، في تصريحات بثها تلفزيون الصين المركزي، السبت، إن الكبسولة "شنتشو 12" التي ستقل الطاقم ستنطلق من قاعدة جيوتشيوان شمال غربي الصين الشهر المقبل.

ولم يذكر يانغ، الذي دار حول الأرض عام 2003، أي تفاصيل عن هوية رواد الفضاء أو موعد الرحلة، لكنه أكد أن الطاقم لن يضم أي امرأة. وقال إن الطاقم سيأتي من أول مجموعتين من رواد الفضاء في "برنامج الفضاء المأهول" الصيني.

ورداً على سؤال عما إذا كان الطاقم يضم نساء، قال يانغ "في شنتشو 12، ليس لدينا نساء، لكن المهمات بعد ذلك ستشمل الجنسين".

وحملت مركبة الفضاء "تيان تشو-2" التي رست على "تيانخه" الأحد 6.8 طن من الإمدادات، بما في ذلك بزات فضائية وطعام ومعدات لرواد الفضاء ووقود للمحطة، وفقًا لبرنامج الفضاء الصيني.

وتخطط وكالة الفضاء الصينية لتنفيذ 11 عملية إطلاق حتى نهاية العام المقبل لتسليم وحدتين أخريين للمحطة التي تزن 70 طناً، وإمدادات وطاقم مكون من ثلاثة أفراد.

ولا تشارك الصين في محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتراضات الولايات المتحدة حيث تتخوف واشنطن من سرية برنامج الفضاء الصيني وعلاقاته العسكرية.

وأرسلت الصين 11 رائد فضاء، بينهم امرأتان، إلى الفضاء ابتداءً من رحلة يانغ في أكتوبر 2003. وكانت أول رائدة فضاء صينية هي ليو يانغ عام 2012.

يشار إلى أن جميع رواد الفضاء الصينيين حتى الآن طيارون من الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم "جيش التحرير الشعبي".

وقال يانغ إن رواد الفضاء في "تيانخه" سيتدربون على السير في الفضاء مع شخصين خارج المحطة في نفس الوقت.

وكانت أول عملية سير في الفضاء في الصين عام 2008 بواسطة تشاي تشي قانغ خارج الكبسولة "شنتشو 7".