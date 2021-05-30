.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مركبة "إمدادات" تلتحم مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية

The Long March-7 Y3 rocket carrying the automated cargo resupply spacecraft Tianzhou-2 as one of the missions to complete China's space station, takes off from Wenchang Space Launch Center in Hainan
من إطلاق صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" الذي حمل المركبة "تيان تشو-2"
الفضاء

مركبة "إمدادات" تلتحم مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية

تُعد "تيان تشو-2" الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يتوقع الانتهاء منها العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

التحمت مركبة شحن فضائية صينية، تحمل إمدادات ومعدات ووقودا، اليوم الأحد، مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية، حسب ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضافت شينخوا إن "تيان تشو-2" أو "سفينة السماء" باللغة الصينية قد التحمت مع "تيانخه" في الساعة 5:01 صباحاً بتوقيت بكين.

وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني إن صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" أطلق المركبة "تيان تشو-2" في الساعة 8:55 مساء السبت بتوقيت بكين من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

طفل يقف أمام شاشة تعرض صورة لمحطة الفضاء الصينية خلال فعالية ببكين
طفل يقف أمام شاشة تعرض صورة لمحطة الفضاء الصينية خلال فعالية ببكين

وتُعد "تيان تشو-2" الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يتوقع الانتهاء منها العام المقبل، وتأتي بعد إطلاق المركبة المهمة "تيانخه" في أواخر أبريل الماضي.

وستنافس المحطة المؤلفة من ثلاث وحدات المحطة الأخرى الوحيدة العاملة حالياً، وهي محطة الفضاء الدولية المدعومة من عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا واليابان. وكانت واشنطن منعت الصين من المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إطلاق الصاروخ "لونغ مارش-7 يو3" تأجّل هذا الشهر لأسباب فنية.

من إطلاق صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" الذي حمل المركبة "تيان تشو-2"
من إطلاق صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" الذي حمل المركبة "تيان تشو-2"
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب الأخيرة شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما "ونتيان" و"منغتيان"، باستخدام صاروخ "لونغ مارش- 5بي" أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين.

وتعرضت الصين لانتقادات عقب خروج الصاروخ الذي أطلق "تيانخه" عن نطاق السيطرة في وقت سابق من هذا الشهر.

و"تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، هي ثالث وأكبر محطة مدارية يطلقها برنامج الفضاء الصيني الطموح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد