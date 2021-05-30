مركبة "إمدادات" تلتحم مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية

التحمت مركبة شحن فضائية صينية، تحمل إمدادات ومعدات ووقودا، اليوم الأحد، مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية، حسب ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

Tianzhou-2 is approaching Tianhe space station module. [CCTV] pic.twitter.com/uXl1cSvgHp — Andrew Jones (@AJ_FI) May 29, 2021

وأضافت شينخوا إن "تيان تشو-2" أو "سفينة السماء" باللغة الصينية قد التحمت مع "تيانخه" في الساعة 5:01 صباحاً بتوقيت بكين.

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وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني إن صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" أطلق المركبة "تيان تشو-2" في الساعة 8:55 مساء السبت بتوقيت بكين من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.

وتُعد "تيان تشو-2" الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يتوقع الانتهاء منها العام المقبل، وتأتي بعد إطلاق المركبة المهمة "تيانخه" في أواخر أبريل الماضي.

وستنافس المحطة المؤلفة من ثلاث وحدات المحطة الأخرى الوحيدة العاملة حالياً، وهي محطة الفضاء الدولية المدعومة من عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا واليابان. وكانت واشنطن منعت الصين من المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إطلاق الصاروخ "لونغ مارش-7 يو3" تأجّل هذا الشهر لأسباب فنية.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما "ونتيان" و"منغتيان"، باستخدام صاروخ "لونغ مارش- 5بي" أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين.

وتعرضت الصين لانتقادات عقب خروج الصاروخ الذي أطلق "تيانخه" عن نطاق السيطرة في وقت سابق من هذا الشهر.

و"تيانخه"، أو "التناغم السماوي"، هي ثالث وأكبر محطة مدارية يطلقها برنامج الفضاء الصيني الطموح.