شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة

في مغامرة محسوبة قام رائدا فضاء روسيان بالخروج إلى الفضاء المكشوف خارج محطة الفضاء الدولية، للإعداد لوصول مركبة روسية جديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها الرائدان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، اللذان وصلا إلى المحطة الفضائية في أبريل الماضي، في الفضاء المكشوف ومن المتوقع أن تستمر المهمة حوالي 6 ساعات ونصف.

مادة اعلانية

كما سيقوم الرائدان بإعداد القطاع الفضائي الروسي لفك منصة الالتحام بيرس والتي سيتم استبدالها بمختبر "ناؤوكا" الفضائي متعدد الأغراض، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

كذلك، قام الرائدان باستبدال لوحة التحكم في تدفق السائل، وتركيب أجهزة "تيست" و"فينوسليفوست" للاختبارات، بالإضافة إلى توصيل الهوائي "كورس" إلى مقصورة الانتقال لضمان التحام المركبة الروسية الجديدة بالمحطة.

ويتعاون الروسيان حالياً في المحطة مع رواد الفضاء من "ناسا"، مارك فاندي هيي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر؛ ورائد الفضاء التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء الأوروبي توماس بيسكيت.