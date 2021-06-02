.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة

الرائدان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (رويترز|)
الرائدان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (رويترز)

شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة

المهمة تستمر لحوالي 6 ساعات ونصف

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في مغامرة محسوبة قام رائدا فضاء روسيان بالخروج إلى الفضاء المكشوف خارج محطة الفضاء الدولية، للإعداد لوصول مركبة روسية جديدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها الرائدان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، اللذان وصلا إلى المحطة الفضائية في أبريل الماضي، في الفضاء المكشوف ومن المتوقع أن تستمر المهمة حوالي 6 ساعات ونصف.

كما سيقوم الرائدان بإعداد القطاع الفضائي الروسي لفك منصة الالتحام بيرس والتي سيتم استبدالها بمختبر "ناؤوكا" الفضائي متعدد الأغراض، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

كذلك، قام الرائدان باستبدال لوحة التحكم في تدفق السائل، وتركيب أجهزة "تيست" و"فينوسليفوست" للاختبارات، بالإضافة إلى توصيل الهوائي "كورس" إلى مقصورة الانتقال لضمان التحام المركبة الروسية الجديدة بالمحطة.

مركبة الفضاء الروسية (فرانس برس)
مركبة الفضاء الروسية (فرانس برس)

ويتعاون الروسيان حالياً في المحطة مع رواد الفضاء من "ناسا"، مارك فاندي هيي وشين كيمبرو وميجان ماك آرثر؛ ورائد الفضاء التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أكيهيكو هوشيد، ورائد الفضاء الأوروبي توماس بيسكيت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف ماسك ملزم بأخذ إذن تيسلا لكن تغريداته تتفلت..رسالة تكشف
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
حشرات "السيكيدا" تخرج من تحت التراب كل 17 عاما وتجتاح الشرق الأميركي
اكتشف المزيد