.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا تجري تجربة ناجحة على منظومة "إس-500" الصاروخية

This handout photograph released by the Russian Defence Ministry on July 20, 2021, shows the latest S-500 air defense missile weapon system as it carries out live fire exercises to hit a high-speed ballistic target at The Kapustin Yar Training Ground in Russia. Moscow said that it had successfully test-fired its new S-500 air defence missile systems at a training ground in southern Russia and hit a high-speed ballistic target.
من تجربة منظومة "إس-500" الصاروخية الروسية الجديدة

روسيا تجري تجربة ناجحة على منظومة "إس-500" الصاروخية

نجحت المنظومة الجديدة في إصابة هدف باليستي فائق السرعة خلال تدريبات في جنوب روسيا

متابع الغاء المتابعة

موسكو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها أجرت تجربة على إطلاق منظومتها الصاروخية الجديدة "إس-500" في حقل تدريبات بجنوب البلاد ونجحت في إصابة هدف باليستي فائق السرعة.

وتقول روسيا إن المنظومة "إس-500"، التي من المتوقع أن يصل مدى إطلاقها الأقصى إلى 600 كلم، هي أكثر الأنظمة المضادة للصواريخ تطوراً في العالم، حيث إنها قادرة على التصدي لهجمات من الفضاء.

منظومة "إس-500"
منظومة "إس-500"

غير أن تطويرها تأخر سنوات عن الجدول الزمني المحدد. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ بتسلم أولى منظومات "إس-500" في 2020.

وفي 2020، أعلن مصنّع الأنظمة "ألماظ-انتي" أن العمل على "إس-500" يقترب من الاكتمال.

واليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في حقل كابوستين يار للتدريبات، أجرت أحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي طراز إس-500 مناورات بالذخيرة الحية لإصابة هدف باليستي فائق السرعة".

وأضاف البيان أن "الهدف أُصيب". ونشرت وزارة الدفاع لقطات فيديو للتجربة لأول مرة.

باكستان: لا دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني العرب والعالم باكستان: لا دليل على خطف ابنة السفير الأفغاني

وأوضحت وزارة الدفاع أنه بعد استكمال الاختبارات سيتم إرسال أولى منظومات "إس-500" المعروفة أيضاً باسم "بروميثيوس وترايمفيتور-إم" إلى وحدة دفاع جوي خارج موسكو.

وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد اشترت من روسيا منظومة "إس-400" رغم احتجاجات الولايات المتحدة واعتبارها أنها تهدد دفاعات الحلف.

وقالت روسيا، الاثنين، إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لصاروخ "كروز زيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو جزء من ترسانة أسلحة جديدة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
الأكثر قراءة
ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة
هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
قبل أن تذهب
هذه أحدث مشاريع تنظيم الرحلات إلى الفضاء
هذه أحدث مشاريع تنظيم الرحلات إلى الفضاء
اكتشف المزيد