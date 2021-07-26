بحيرة أرجنتينية تتحول للون الزهري.. والسبب تلوث كيمياوي

طغى اللون الزهري مؤخراً على بحيرة في باتاغونيا بسبب انسكاب مواد كيمياوية من مخلفات شركات صيد محلية، في ظاهرة تقلق سكان المنطقة الواقعة في جنوب الأرجنتين.

وقال عالم البيئة بابلو لادا لوكالة "فرانس برس": "ما حصل يمثل بنظرنا صورة عن إهمال سلطات المقاطعة. من يجب عليهم السيطرة على الوضع هم نفسهم الذين يسمحون بتسميم السكان".

مادة اعلانية

وكان المسؤول عن الرقابة البيئية في المقاطعة خوان ميشيلو قال الأسبوع الماضي إن "اللون الأحمر لا يلحق أي ضرر وسيختفي في غضون أيام قليلة"، موضحاً أن شركة تنقل النفايات السائلة من شركات الصيد كان قد "سُمح لها بسكب سوائل في بحيرة كورفو".

وتقع هذه البحيرة الممتدة على مساحة تراوح بين 10 و15 هكتارا، على بعد 30 كيلومترا من مدينة تريليو التي يقطنها 120 ألف نسمة، في مقاطعة تشوبوت.

ويعزى هذا اللون للبحيرة إلى وجود كبريتات الصوديوم، وهي مادة حافظة مضادة للبكتيريا تستخدم لتخزين جراد البحر النروجي قبل تصديره، وقد لوّثت المياه الجوفية لنهر تشوبوت.

واشتكى السكان المحليون أيضاً من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات بسببها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها البحيرة هذا اللون لأن الشركات الصناعية في المنطقة اعتادت استخدام الموقع لسكب مخلفاتها الكيمياوية.

لكن الموضوع تصاعد في الأسابيع الأخيرة وبات يشكل في مدينة روسون المجاورة، عاصمة مقاطعة تشوبوت، عنواناً للنضال من أجل الحفاظ على البيئة.

وبعدما سئموا من هذا التلوث المتكرر من دون تحريك المعنيين ساكناً، قطع سكان "المنطقة 12" المحرومة في روسون الطريق أمام مرور الشاحنات المحمّلة بهذه المخلفات في المنطقة.

وقال أحد الناشطين: "ما يحدث في روسون خطير للغاية. إنه أمر مروع. هذه السوائل تُسكب من دون أي معالجة في أحواض اصطناعية كبيرة تم بناؤها على عجل لشركات الصيد". وأشار إلى أن هذه المنتجات الملوثة "تتسرب إلى المياه الجوفية. وهناك عشرات الشاحنات يومياً التي تفرغ هذه المادة في البحيرة".

وبعد منعهم من التخلص من شحناتهم في روسون، لجأ الصيادون إلى حل بديل يتمثل في طلب الإذن المؤقت لإلقاء حمولتهم في بحيرة كورفو التي لم تحمل يوماً أي أهمية على صعيد السياحة أو الترفيه. وأثارت هذه المبادرة نزاعاً بين مقاطعتي تشوبوت وتريليو.

وتلزم القوانين المعتمدة في تشوبوت الشركات المتخصصة في صيد الأسماك للتصدير، خصوصاً جراد البحر النروجي وسمك النازلي، بإعداد منتجاتها في الموقع. وقد أوجد ذلك آلاف الوظائف المباشرة في مقاطعة عانت لسنوات طويلة من أزمة اقتصادية وسياسية.

وتعمل عشرات الشركات المملوكة لرساميل أجنبية في منطقة الصيد هذه الواقعة في مياه المحيط الأطلسي الخاضعة للقوانين الأرجنتينية.

ولفت الناشط إلى أن "قطاع معالجة صيد الأسماك يخلق فرص عمل ويشغّل فئة كبيرة من القوى العاملة، هذا أمر مؤكد. لكن هذه الشركات تكسب الملايين ولا تريد أن تدفع مقابل نقل هذه النفايات السائلة إلى محطة معالجة في بويرتو مادرين، على بعد حوالي 60 كيلومتراً، ولا بناء مصنع معالجة أقرب".

ويعتمد اقتصاد مقاطعة تشوبوت التي يقرب عدد سكانها من 600 ألف نسمة، على الزراعة وصناعة الأغذية وصيد الأسماك والسياحة. وتشتهر بويرتو مادرين خصوصاً بوجود الكثير من الحيتان وطيور البطريق فيها.

وتشوبوت محافظة غنية بالموارد الطبيعية وهي رابع أهم مقاطعة في الأرجنتين من حيث الصادرات بفضل النفط وصيد الأسماك والألمنيوم.