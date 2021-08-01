أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية.. على بعد 35 سنة ضوئية

تمكن باحثون في جامعة هاواي من تصوير كوكب خارج المجموعة الشمسية مباشرة على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب كوكب تم تصويره حتى الآن.

ويُعرف الكوكب الجديد باسم COCONUTS-2b وهو يدور حول نجمه على مسافة تزيد بمقدار 6000 مرة عن دوران الأرض حول الشمس، مما يسمح له بأن يكون ثاني أبرد كوكب خارج مجموعتنا.

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وعند 320 درجة فهرنهايت، تكون درجة حرارة سطح الكوكب الخارجي المكتشف حديثًا أبرد قليلاً من معظم الأفران، ومع وجود كوكب ضخم في مدار فاصل عريض للغاية، وبنجم مركزي، يمثل COCONUTS-2 نظامًا كوكبيًا مختلفًا تمامًا عن نظامنا الشمسي. وفق "ديلي ميل".

كما أن COCONUTS-2b ، الذي يدور حول نجم قزم أحمر منخفض الكتلة، هو جزء من النظام الكوكبي المسمى حديثًا COCONUTS-2.

ونظرًا لأن إنتاج الطاقة أضعف مليون مرة من الشمس، فقد تمكن الباحثون فقط من اكتشافه باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة.

كما أنه بالنظر إلى وجود مسافة كبيرة بين كوكتس -2 ب ونجمها المضيف، فمن المحتمل أن تبدو سماءها مختلفة تمامًا عند مقارنتها بالأرض، حيث سيكون النهار والليل متماثلين تقريبًا، ويظهر النجم باللون الأحمر الساطع.