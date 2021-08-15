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مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء

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صورة للكويكيب (ناسا)
صورة للكويكيب (ناسا)

مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء

الكويكب يحتوي كذلك على كميات كبيرة من المعادن الأخرى

دبي – العربية.نت

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في حلم أشبه بالخيال قد يصبح كل شخص على وجه الأرض مليارديراً في حال نجحت مهمة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في اكتشاف كويكب يحتوي على كم هائل من الذهب.

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فقد أكدت "ناسا" أنها تتطلع إلى اكتشاف كويكب "سايكي" Psyche في مهمة ستطلقها في عام 2022 لاستكشاف أصول النظام الشمسي، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت أنه تم اكتشاف الكوكيب في أواخر القرن التاسع عشر، مشيرة إلى أنه يقع بين مداري المريخ والمشتري وهو مكون من معدن صلب.

كوكيب سايكي (ناسا)
كوكيب سايكي (ناسا)

كذلك، يعتقد أن الكويكب يحتوي بالإضافة إلى الذهب، على كميات كبيرة من البلاتين والحديد والنيكل.

كم هائل من المعادن

وأشارت التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ"سايكي" تساوي 8000 كوادريليون جنيه إسترليني، ما يعني أنه إذا تم إعادته إلى الأرض، فسيدمر أسعار السلع ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

(ناسا)
(ناسا)

من جانبها، قالت ناسا إن المركبة الفضائية الموكلة بالمهمة ستعمل على مدار 21 شهرا على رسم خريطة ودراسة 16 من خصائص الكويكب باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية)".

صورة تظهر المجموعة الشمسية (ناسا)
صورة تظهر المجموعة الشمسية (ناسا)

وتعتقد ناسا أن "سايكي" من الكويكبات التي نجت من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل، ما يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تشكلت نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

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