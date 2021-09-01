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ديناصور للبيع بمزاد.. 10 مشترون محتملون مقابل 1.7 مليون دولار

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Big John Triceratop
هيكل الديناصور بيغ جون

ديناصور للبيع بمزاد.. 10 مشترون محتملون مقابل 1.7 مليون دولار

"بيغ جون" هو أكبر ديناصور ثلاثي القرون "ترايسيراتوبس" على الإطلاق اكتشفه علماء حفريات

باريس – رويترز

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تباع في أواخر سبتمبر المقبل البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون "ترايسيراتوبس" على الإطلاق اكتشفه علماء حفريات، وذلك في دار مزادات بباريس. وقد يبلغ سعر الديناصور المعروف باسم "بيغ جون" 1.5 مليون يورو (1.77 مليون دولار).

هيكل الديناصور بيغ جون
هيكل الديناصور بيغ جون

وكان "بيغ جون" يجوب الأراضي، التي تُعرف الآن بساوث داكوتا، قبل أكثر من 66 مليون سنة.

واكتشف علماء الحفريات أول جزء من عظامه في 2014، وفي نهاية المطاف عثروا على 60% من هيكله العظمي، بما في ذلك جمجمته الكاملة تقريباً.

وقدّرت دار مزادات "درو" أن الهيكل العظمي لـ"بيغ جون" سيجلب ما بين 1.2 و1.5 مليون يورو.

هيكل الديناصور بيغ جون
هيكل الديناصور بيغ جون
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وبعد أن كانت تُباع للمتاحف في المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع الخاص وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة.

وقال الكسندر جيكيلو، الذي يدير عملية البيع: "أظن أن هناك 10 مشترين في أنحاء العالم لمثل هذه النوعية من القطع".

ويبلغ طول جمجمة "بيغ جون"، المسمى على اسم صاحب الأرض التي عُثر فيها على عظام أكثر من 200 ديناصور، 2.63 متر تمثل نحو ثلث إجمالي طول جسمه، ويبلغ عرضها مترين.

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