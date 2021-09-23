أبحاث استمرت 15 عاماً تنصح بعدم تدريب الأطفال على النوم

بالنسبة للآباء في جميع أنحاء العالم، لطالما كان نطاق ممارسات تربية الأطفال والنصائح والإرشادات مصدرًا لكثير من الجدل والاختلاف في وجهات النظر بخاصة عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال.

"تدريب الطفل عل النوم"

في مقال رأي مشترك لبروفيسور دارسيا نارفايز، أستاذة علم النفس بجامعة نوتردام، وكاتريونا كانتيو أستاذة مساعدة في كلية العلوم الصحية بجامعة جنوب الدنمارك، تم نشره بموقع iNews البريطاني، فإنه مع صعود الاتجاهات وهبوطها، فيبدو أن موضوع "تدريب الطفل على النوم" لا يزال إحدى أكثر القضايا إثارة للانقسام بشأن ما إذا كان ترك الأطفال وحدهم يبكون حتى يغلب عليهم النوم مفيدًا، بالقدر الذي يذهب إليه المدافعون عن هذا الأسلوب، أم لا.

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كان من المسلم به أن الأطفال يميلون إلى الشعور بالضيق بسهولة ويكافحون من أجل النوم طوال الليل. لكن في هذه الأيام، يتخذ العديد من الآباء نهجًا مختلفًا، مع القليل من التدخل، إن وجد، إذا استيقظ طفلهم من نومه وبدأ في البكاء.

تهدئة الطفل لنفسه

يشجع بعض الباحثين والمدونين والأطباء أسلوب "التدريب على النوم"، زاعمين أنه يساعد الطفل على تعلم تهدئة نفسه. وتقول الباحثتان: "لكن بصفتنا باحثين في الاحتياجات البيولوجية والنفسية للرضع على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، يمكننا أن نقول بثقة إن هذا مجرد وهم لأن التدريب على النوم ينتهك في الواقع ما يسميه خبراء الطفولة المبكرة الحاجة إلى علاقات آمنة ومستقرة ورعاية، فضلًا عن أنه ينتهك غرائز الوالدين لتهدئة طفلهم الصغير".

تراث الثدييات

في الواقع، من منظور تطوري، يتعارض التدريب على النوم مع تراث الثدييات لدى البشر، والذي يؤكد على رعاية الرفقة من مقدمي الرعاية المتجاوبين الذين يوفرون عاطفة واسعة ووجودًا مريحًا دائمًا.

كثدييات اجتماعية، يحتاج الأطفال إلى لمسة حنون ورعاية مهدئة أثناء تعلمهم التنظيم الذاتي وكيفية العيش خارج الرحم. إذا لم يكن مقدمو الرعاية يحتضنون ويتواجدون جسديًا مع صغارهم لعدة ساعات على الأقل في اليوم، يمكن أن تنحرف أنظمة متعددة لأن استجابات الإجهاد يمكن أن تكون مبالغة في رد الفعل، مما يعني أن الدماغ سيكون دائمًا على اطلاع على التهديدات، حتى عندما تكون كذلك التهديدات ليست موجودة بالفعل (على سبيل المثال عندما يصطدم بك شخص ما عن طريق الخطأ لكنك تعتبره استفزازًا متعمدًا).

إن جزء كبير من مشكلة محاولة تدريب الطفل على النوم هو أنه يقوض الجوانب الرئيسية لنمو الطفل مثل وظائف المخ والذكاء الاجتماعي والعاطفي والثقة في الذات والآخرين والعالم.

صغار القرود المنعزلة

وأثبتت التجارب، التي أجريت مع صغار القرود المنعزلة، أنه مع حرمانهم من لمسة الأم (رغم أنه لا يزال بإمكانهم شم وسماع ورؤية قرود أخرى)، على سبيل المثال، فإنها طورت جميع أنواع مشكلات الدماغ والتشوهات الاجتماعية. ينتمي البشر إلى الثدييات الاجتماعية ويحتاجون إلى رعاية سريعة الاستجابة وحنونة، على أقل تقدير.

يكون النسل البشري غير ناضج بشكل خاص عند الولادة الكاملة - 40-42 أسبوعًا - مع وجود 25% فقط من حجم دماغ البالغين في المكان، لأنه عندما تطور الإنسان للمشي على قدمين، أصبحت منطقة الحوض لدى الأنثى ضيقة.

من عمر عام ونصف إلى 3

ونتيجة لضيق حوض الأنثى، فإن الأطفال الرضع يبدون وكأنهم أجنة لحيوانات أخرى حتى حوالي 18 شهرًا، عندما تلتحم أخيرًا عظام الجمجمة العلوية. يتضاعف حجم دماغ الطفل البشري ثلاث مرات في سن الثالثة وخلال الأشهر والسنوات الأولى، يؤسس دماغ الطفل وجسمه وظائف أنظمة متعددة ويقوم بالاستجابة للرعاية التي يتلقاها. ويمكن أن تصبح الاستجابة للتوتر مفرطة النشاط إذا لم يتم إبقاء الأطفال راضين معظم الوقت - مما قد يتسبب في مشاكل صحية جسدية وعقلية طويلة الأمد.

التزامن السلوكي الحيوي

يعد التزامن السلوكي الحيوي المستمر مع الوالدين (أي شرط الوجود الجسدي واقتران إيقاعات القلب والوظيفة اللاإرادية وتنسيق تذبذبات الدماغ وتنسيق إفراز الهرمون مثل الأوكسيتوسين) أمر بالغ الأهمية في حياة الطفل، ويضع الأسس للطفل للتنظيم الذاتي في المستقبل والذكاء الاجتماعي والعاطفي.

بسبب هذا التدريب على النوم "الصراخ" يمكن أن يكون ضارًا للدماغ الذي ينمو بسرعة - والنفسية المتنامية. لقد وثق الباحثون كيف أنه، من خلال التدريب على النوم، تنشط غرائز القتال وسرعة الانفعال لدى الرُضع في مواجهة حالات الضيق الشديدة، بسبب حرمانهم من لمسة جسدية مريحة.

قلة الثقة الاجتماعية

عندما تستمر محنة الانفصال وعدم الاستجابة لفترة طويلة، ربما يهدأ الرضيع ولكنه يحتفظ بطاقة محدودة. يمكن أن يظهر هذا الانسحاب في حالة الخدر على أنه ضعف في الثقة الاجتماعية والذي يمكن أن ينتقل إلى مرحلة البلوغ. ويمكن أن تستمر هذه الأنماط في مرحلة البلوغ عندما تصبح الأمور مرهقة للغاية، مما يؤدي إلى حالة انغلاق في التفكير والشعور في المواقف التي يتم فيها تحفيز الفرد بسبب حالة من الذعر أو الغضب.

أساس النمو الصحي

تتشكل أدمغة الأطفال وأجسادهم بعمق من خلال ممارسات تقديم الرعاية، ويستمر هذا التشكيل مدى الحياة - ما لم يحدث علاج أو تدخل آخر. بمعنى آخر، يكون للوالدين تأثير كبير على شخصية أطفالهم وذكائهم الاجتماعي والعاطفي. وعندما يشعر الآباء بالراحة والهدوء، فإن ذلك يسهل نمو الأطفال بشكل صحي.

الرعاية الحقيقية

تعني الرعاية الحقيقية وسرعة الاستجابة القدرة على التكيف مع ما يحتاجه الأطفال، ومساعدتهم على البقاء هادئين، والاهتمام بالإيماءات وتعبيرات الوجه التي تشير إلى عدم الراحة والتحرك لاستعادة التوازن بلطف. كما أن بكاء الطفل يعد إشارة متأخرة للحاجة، لذا فإن تجاهلها كافة الإشارات والعلامات وصولًا لمرحلة البكاء والصراخ تعني أن معًا قد يعني الوالدين انتظرا وقتًا طويلًا للغاية قبل الانتباه لاحتياجات الرضيع.