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6 ساعات في الخارج.. أول امرأة صينية تسير في الفضاء

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wang yaping spacewalk
وانغ يابينغ أول امرأة صينية تسير في الفضاء

6 ساعات في الخارج.. أول امرأة صينية تسير في الفضاء

دبي - العربية.نت

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أصبحت وانغ يابينغ أول امرأة صينية تقوم بالسير في الفضاء، كجزء من مهمة تستغرق ستة أشهر إلى محطة الفضاء الخاصة بالبلاد.

فقد غادرت وانغ (41 عاما) وزميلها رائد الفضاء تشاي تشي قانغ الذي قام بأول عملية سير في الفضاء في الصين قبل 13 عاما.، الوحدة الرئيسية للمحطة مساء أمس الأحد، وقضيا أكثر من ست ساعات في الخارج في تركيب المعدات وإجراء الاختبارات إلى جانب ذراع خدمة الروبوت بالمحطة، وفقا لوكالة الفضاء الصينية المأهولة (إس إم إس).

وانغ يابينغ أول امرأة صينية تسير في الفضاء
وانغ يابينغ أول امرأة صينية تسير في الفضاء

وقالت (سي إم إس) على موقعها الإلكتروني، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس إن العضو الثالث في الطاقم، يي غوانغفو، ساعد من داخل المحطة.

أول أطول فترة لرواد فضاء

يشار إلى أن الثلاثة هم الطاقم الثاني في المحطة الدائمة، ومن المقرر أن تكون المهمة التي بدأت مع وصولهم في 16 أكتوبر/تشرين أول أطول فترة زمنية في الفضاء حتى الآن لرواد الفضاء الصينيين.

وسيتم توصيل وحدة تيانخه للمحطة العام المقبل بقسمين آخرين هما مينغتيان ووينتيان. ستزن المحطة المكتملة نحو 66 طنا، أي أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية، التي أطلقت أول وحدة لها عام 1998 وتزن نحو 450 طنا.

طب الفضاء

يذكر أنه تم التخطيط لثلاث عمليات سير في الفضاء لتركيب معدات استعدادا لتوسيع المحطة، بينما سيقوم الطاقم أيضا بتقييم الظروف المعيشية في وحدة تيانخه، وإجراء تجارب في طب الفضاء، ومجالات أخرى.

فيما يخطط برنامج الفضاء الصيني الذي يديره الجيش لإرسال أطقم متعددة إلى المحطة خلال العامين المقبلين لجعلها تعمل بكامل طاقتها.

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