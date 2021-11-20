شاهد.. مروحية بقطر متر تقوم برحلتها الـ13 إلى المريخ

نشرت وكالة الفضاء الوطنية الأميركية "ناسا" مقطع فيديو للرحلة الثالثة عشرة لمروحية Ingenuity إلى المريخ.

وأرفق الفيديو مع البيان على موقع الوكالة.

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و"Ingenuity" هي مروحية المريخ بقطر مروحة يبلغ نحو متر، تم إرسالها إلى هذا الكوكب عن طريق مركبة المريخ "Perseverance".

في 4 سبتمبر/أيلول، قامت شركة "Ingenuity" برحلتها الثالثة عشرة، والتي استغرقت 160.5 ثانية.

وأصدرت وكالة ناسا الآن مقطع فيديو لهذه الرحلة، تم تصويره بالكاميرا المجهرية للمركبة الجوالة "Mastcam-Z".