حملت 12 طناً فوق الأطلسي.. مروحية أميركية بمواصفات خارقة

نجح مشاة البحرية الأميركية مؤخراً بنقل مركبة مدرعة خفيفة تزن 12 طناً من سفينة هجومية برمائية إلى الشاطئ باستخدام نسخة تجريبية من المروحية المتطورة طراز CH-53K King Stallion.

فقد تمكن المروحية من إجراء مناورة ونقل المركبة من سفينة في عرض المحيط الأطلسي إلى الشاطئ، أي لمسافة تقدر بـ 220 ميلاً ذهاباً وإياباً، بحسب ما نشره موقع Defense News نقلًا عن بيان صادر عن مشاة البحرية الأميركية.

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ويعد نقل مثل هذه المعدات الثقيلة وأفراد القوات أمراً أساسياً لمفاهيم العمليات القتالية المستقبلية مثل عمليات القاعدة المتقدمة الاستكشافية، التي يركز عليها مشاة البحرية الأميركية في إطار خطط تمكين القوات البحرية في المعارك المستقبلية.

ووفقاً لتقرير صادر عن قسم الاختبار والتقييم في البنتاغون، فإن قدرة رفع المروحية طراز CH-53K، التي تصل إلى 12 طناً، تمثل ثلاثة أضعاف قدرة النسخة السابقة طراز CH-53E.

وكان مشاة البحرية الأميركية استخدموا في سبتمبر الماضي، مروحيتين طراز CH-53K لاستعادة مروحية تابعة للبحرية طراز MH-60S Knighthawk في الجبال البيضاء في كاليفورنيا، في أول مهمة أسطول رسمية للطائرة الجديدة بعد خضوعها لسلسلة من الاختبارات وعمليات التقييم.

عملية إنقاذ معقدة

من جهته، قال لفتنانت كولونيل لوك فرانك، إن مركز السلامة البحرية اتصل بمشاة البحرية آنذاك لطلب المساعدة بعدما هبطت المروحية طراز Knighthawk بشدة في يوليو على ارتفاع 12000 قدم في منطقة وعرة من سلسلة الجبال، وتم إنقاذ أفراد الطاقم المكون من أربعة أشخاص ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استعيدت ونقلت المروحية التي تزن 894 كغم، والتي كانت محصورة في واد ضيق عند استعادتها.