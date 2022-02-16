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دراسة تحذّر من مستوى وسرعة ارتفاع منسوب البحار في أميركا

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A man walks next to the Pacific Ocean after coronavirus disease (COVID-19) restrictions were lifted, in Santa Monica, California, U.S., June 22, 2021. REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY
المحيط الهادئ قالبة شواطئ كاليفورنيا (أرشيفية)
التغير المناخي

دراسة تحذّر من مستوى وسرعة ارتفاع منسوب البحار في أميركا

توقعت دراسة حديثة أن تزيد مستويات مياه البحار على السواحل الأميركية بين 25 و30 سنتيمترا بحلول 2050

واشنطن - رويترز

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توقعت دراسة أجرتها الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن ترتفع مستويات مياه البحار حول الولايات المتحدة حتى 30 سنتيمتراً في غضون الـ30 عاماً القادمة بسبب تغير المناخ، وهو نفس قدر زيادتها خلال القرن الماضي.

وتوقعت الدراسة الصادرة أمس الثلاثاء أن تزيد مستويات مياه البحار على السواحل الأميركية بين 25 و30 سنتيمترا بحلول 2050.

فيضانات في فلوريدا في 2020
فيضانات في فلوريدا في 2020

وبالإضافة إلى زيادة تواتر مرات غمر الشواطئ بالمياه أثناء العواصف، يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى زيادة الفيضانات الناجمة عن أمواج المد.

وقالت نيكول لوبوف مديرة قسم المحيطات في "الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي" إن الفيضانات المدمرة للشواطئ ستزيد عشر مرات في غضون 30 عاماً.

وأضافت: "أستطيع أن أبلغكم بثقة كاملة أن هذا ليس نوع التغيرات التي نشأنا وكبرنا عليها".

المحيط الهادئ قباتلة كاليفورنيا
المحيط الهادئ قباتلة كاليفورنيا
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وتظهر الدراسة، التي تأتي ضمن جهود التخطيط لمواجهة الارتفاع المتوقع لمستويات مياه البحار والتكيف معه، درجة عالية من التيقن بشأن العقود الثلاثة المقبلة بصرف النظر عن أي جهود لاحتواء الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.

وفي هذا السياق، قالت جينا مكارثي مستشارة الرئيس جو بايدن للمناخ: "هذه البيانات الجديدة عن ارتفاع مياه البحار هي أحدث تأكيد على أن أزمة المناخ، وكما قال الرئيس، رفعت راية الخطر الحمراء".

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