بعد تعليق مهمة "إكزومارس" إلى المريخ.. موسكو: حدث مرير
أعرب رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، الخميس، عن أسفه للتعليق "المرير" لمهمة "إكزومارس" الروسية الأوروبية الذي أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال روغوزين عبر تطبيق "تلغرام": "إنه حدث مرير جداً لجميع عشاق الفضاء"، في وقت كانت مهمة "إكزومارس" تقضي بإطلاق مركبة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه المريخ في سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين.
كما اعتبر أن تعليق المهمة "أمر مؤسف جداً".
بمفردها في غضون "بضع سنوات"
إلا أنه أكد أن روسيا بإمكانها تنفيذ هذه المهمة بمفردها في غضون "بضع سنوات"، مضيفاً: "نعم، سنخسر بضع سنوات لكن سنتمكن من تنفيذ بمفردنا هذه المهمة البحثية من موقع فوستوتشني الجديد".
أتى ذلك بعدما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان في وقت سابق الخميس تعليق مهمة "إكزومارس" الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمّات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكانت عملية إطلاق مهمة "إكزسومارس" مقررة العام 2020 غير أنها أُرجئت بسبب أزمة وباء كوفيد-19، إلى سبتمبر 2022.
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