سابقة علمية.. ابتكار "تيشيرت" يستمع لدقات قلبك!

في سابقة، يعمل فريق من العلماء حالياً على تطوير قميص ذكي "تيشيرت" يمكنه "سماع" نبضات قلبك ومراقبة إيقاعه في الوقت الفعلي.

ولفت العلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومدرسة رود آيلاند للتصميم، إلى أن القميص طُور باستخدام "نسيج صوتي" يعمل مثل الميكروفون، حيث يقوم أولاً بتحويل الصوت إلى اهتزازات ميكانيكية ثم إلى إشارات كهربائية، بطريقة تشبه الطريقة التي تسمع بها آذاننا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مجلة "نيتشر" العلمية.

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كما كشفوا أنه عند ارتدائه، سيتمكن القميص من اكتشاف ملامح ضربات القلب الدقيقة لمرتديه في الوقت الفعلي.

غير أنه لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حول التكلفة المحتملة لأن القميص ما زال في مرحلة التطوير.

إشارة كهربائية

من جهته أوضح البروفيسور وي يان، الذي يقود فريق العلماء، أنه تم تصميم ألياف النسيج من مادة "كهرضغطية" تنتج إشارة كهربائية عند تعرضها للانحناء والضغط، ما يوفر وسيلة للقميص لتحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كهربائية".

كما أضاف أنه "يمكن لهذا النسيج أن يتفاعل بشكل غير محسوس مع جلد الإنسان، ما يمكّن مرتديه من مراقبة حالة القلب والجهاز التنفسي بطريقة مريحة ومستمرة وفي الوقت الفعلي".

بدوره رأى يويل فينك، أحد أعضاء الفريق، إمكانات دمج هذا "النسيج الصوتي" أيضاً في ملابس النساء الحوامل للمساعدة في مراقبة نبضات قلب الجنين، أو في أسطح المراكب الفضائية للاستماع إلى مدى تراكم الغبار الفضائي، أو في المباني لاكتشاف الشقوق والتصدعات.