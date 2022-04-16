لن تغمض عينيك.. هذا الثقب الغريب وسط الماء موجود فعلاً!

في شرق وادي نابا بولاية كاليفورنيا الأميركية، يفتح ثقب مائي هائل الباب على مصراعيه لآلاف الأسئلة، وسط ذهول العديد من المشككين حول العالم بحقيقة تلك "البوابة المائية" الغريبة.

إلا أن تلك البوابة أو الثقب ال1ي 1عرف ب "ثقب المجد" موجود فعلا في بحيرة بيريسا الأميركية، من أجل تصريف كميات المياه الزائدة.

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فإذا كانت مستويات المياه في خزان بحيرة بيريسا وهي أعلى سد في مونتايسلو، مرتفعة للغاية، فهذا يعني أن المياه الزائدة ستبدأ بالدوران في حفرة كبيرة، لتبدو وكأنها منحوتة على سطح البحيرة.

ويعرف السكان المحليون هذا الثقب باسم "ثقب المجد"، وقد بناه المهندسون في الخمسينيات من القرن الماضي.

كما تعتبر الحفرة بديلاً عن مجرى جانبي تستخدم للتحكم في تدفق المياه من السد أو إليه، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

في حين يتسبب فصل الشتاء الممطر في الولاية بفيضان المياه، حيث تظهر الحفرة الضخمة في بحيرة "بيريسا" جافة إلى أن تشهد تدفق المياه في القناة.

يذكر أن هذه الفتحة تعتبر واحدة من أكثر الأماكن شهرة بالعالم، وقد زارها في 2019 وتحديداً بموسم الأمطار آلاف من المتفرجين.