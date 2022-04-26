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الصين تبدأ استكشاف الجانب المظلم للقمر.. وبناء محطة علمية

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تعبيرية
الفضاء

الصين تبدأ استكشاف الجانب المظلم للقمر.. وبناء محطة علمية

سترسل هذا العام إلى القمر مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أنها ستبدأ مرحلة جديدة من برنامجها لاستكشاف القمر.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الهيئة وو يان هوا: "هذا العام تبدأ رسميا المرحلة الرابعة من العمل الهندسي والبحثي في إطار البرنامج الوطني الصيني لاستكشاف القمر.. سترسل الصين إلى القمر مركبات Chang'e-6 وChang'e-7 وChang'e-8، خلال المهمات الفضائية القادمة للقمر سيتم اختبار تقنيات جديدة والمباشرة بالعمل على بناء محطة علمية هناك".

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وأضاف "مركبة Chang'e-6 سترسل إلى الجانب المظلم من القمر لجمع العينات، ونجري حاليا مباحثات لتطوير كوكبة من الأقمار الصناعية التي ستخصص للاتصالات والملاحة القمرية".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت مع هيئة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) اتفاقيات عام 2017 لتطوير برنامج للتعاون في مجالات الفضاء، ويتضمن البرنامج عدة مجالات منها دراسة القمر والفضاء السحيق، والتعاون في مجالات علوم الفضاء وتقنياتها، والتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد.

وفي مارس العام الماضي وقع رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أيضا مع رئيس (CNSA) اتفاقية إضافية لدفع التعاون في مجال استحداث محطة قمرية للأبحاث العلمية.

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