اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

من الممتع اكتشاف حقائق جديدة، من بينها أن شكل أصابع اليدين يمكن أن يكشف الكثير عن السمات الشخصية.

ويكمن السر بشكل أساسي في إصبعي البنصر والسبابة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الرجال لأن طول هذه الأصابع يشير إلى مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

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وعلى ذمة موقع "تيبس آند تريكس" Tips & Tricks، يوجد ثلاثة أنواع لشكل اليدين هم A وB وC، كما يلي:

A- البنصر أطول من السبابة

يكون أصحاب أصابع البنصر الأطول من السبابة من الرجال الوسيمين. إنهم ساحرون ويمكنهم التوافق مع الجميع. ولكنهم يكونون أكثر عدوانية واندفاعًا للمخاطرة. ويعني ذلك أيضًا أن هذا النوع من الأشخاص غالبًا ما يربح أموالًا أكثر من باقي أصحاب أشكال الأصابع الأخرى.

B- البنصر أقصر من السبابة

يتمتع الرجال أصحاب الأيدي ذات البنصر الأقصر من السبابة بثقة عالية للغاية بالنفس إلى حد أنهم يمكن أن يكونوا نرجسيين قليلاً. لا يتأثرون بالوحدة بل ربما يفضلون البقاء بمفردهم في كثير من الأحيان ولا يحبون أن يتم إزعاجهم. وفيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، فإنهم أقل ثقة لأنهم ليسوا من يتخذ الخطوة الأولى ويأخذ زمام المبادرة للتعارف وتبادل الأحاديث مع الآخرين.

C- البنصر والسبابة بنفس الطول

يميل أصحاب هذا الشكل من الأيدي إلى التوازن في كل شيء تقريبًا. ويكونون عادة وسطاء جيدين ومخلصين ومحبين للغاية. إنهم هادئون ويبدو أن كل أمورهم تسير بسلاسة وبنظام دقيق.