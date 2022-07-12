انتكاسة محتملة لماسك.. انفجار صاروخ دفع طورته "سبيس إكس"

اشتعلت النيران في صاروخ دفع طورته شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك لمركبتها الفضائية من الجيل التالي "ستارشيب"، وذلك في اختبار أرضي للإطلاق، الاثنين، بتكساس، ما يمثل انتكاسة محتملة لهدف ماسك المتمثل في إطلاق ستارشيب إلى المدار هذا العام.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر بعد انفجار صاروخ الدفع "سوبر هيفي بوستر 7" الذي وقع مساء الاثنين: "نعم.. أمر سيئ. ويعمل الفريق على تقييم الأضرار".

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كما قال، الثلاثاء، إن الانفجار الذي ضرب قاعدة الصاروخ مخلفاً كرة من اللهب والدخان الكثيف كان يرتبط باختبار بدء تشغيل المحرك، مضيفاً: "في المستقبل، لن نجري اختباراً لبدء تشغيل المحرك لجميع المحركات الثلاثة والثلاثين دفعة واحدة".

لا رد

إلى ذلك لم ترد شركة سبيس إكس بشكل فوري على طلب للتعليق من رويترز على حادثة الاثنين، كما لم ترد إدارة الطيران الاتحادية الأميركية على سؤال لرويترز عما إذا كانت ستحقق في الانفجار.

وجرى تسجيل الحادثة في بث مباشر على موقع "ناسا سبيس فلايت"، فيما لم يعلن حتى الآن وقوع إصابات.

طموحات ماسك

يشار إلى أن مركبة "ستارشيب" الفضائية، التي يبلغ طولها 120 متراً إذا ما دمجت بصاروخها الدافع الثقيل للغاية، تعتبر مركبة الإطلاق من الجيل القادم للشركة، وتأتي في خضم طموحات ماسك لجعل سفر البشر إلى الفضاء أقل تكلفة وأكثر تكراراً.

وفقدت سبيس إكس في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021 أربعة نماذج أولية للسفينة الفضائية نفسها في سلسلة من عمليات الإطلاق التجريبية على ارتفاعات عالية عندما انتهت محاولات هبوط العودة بانفجارات قبل أن يتمكن النموذج الأولي لستارشيب أخيرا من القيام بهبوط آمن في مايو 2021.