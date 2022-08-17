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ناسا تستعد لإطلاق صاروخ عملاق جديد في رحلته الأولى للفضاء

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NASA’s next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket with its Orion crew capsule perched on top, leaves the Vehicle Assembly Building (VAB) on a slow-motion journey to its launch pad at Cape Canaveral, Florida, U.S. August 16, 2022. REUTERS/Joe Skipper
الصاروخ العملاق يخرج من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
الفضاء

ناسا تستعد لإطلاق صاروخ عملاق جديد في رحلته الأولى للفضاء

حددت ناسا يوم 29 أغسطس موعداً لإطلاق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 متراً ويحمل كبسولة غير مأهولة بالبشر في أول مهمة له إلى الفضاء

واشنطن - رويترز

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بدأ صاروخ عملاق تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء، رحلة برية تمتد لساعات إلى منصة الإطلاق استعداداً لرحلته التجريبية الأولى في الفضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وحددت ناسا يوم 29 أغسطس موعداً لإطلاق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 متراً ويحمل كبسولة غير مأهولة بالبشر في أول مهمة له إلى الفضاء.

الصاروخ العملاق يخرج من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
الصاروخ العملاق يخرج من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا

وستكون الرحلة التجريبية التي طال انتظارها حاسمة في تقييم مدى تقدم برنامج "آرتميس" التابع لوكالة ناسا والذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أمل إعادة البشر إلى سطح القمر كتدريب على مهام مستقبلية إلى المريخ.

وخرج الصاروخ، الذي تولت شركة بوينغ تطويره على مدى العقد الماضي، من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا مساء الثلاثاء وبدأ رحلة لمسافة ستة كيلومترات إلى منصة الإطلاق. ومع نقله بسرعة تقل عن 1.6 كيلومتر في الساعة، تستغرق هذه الرحلة ما يقرب من 11 ساعة.

الصاروخ العملاق يخرج من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
الصاروخ العملاق يخرج من مبنى التجميع في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا
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ويعتلي الصاروخ كبسولة رواد الفضاء "أوريون"، وهي عبارة عن قمرة من تصميم شركة لوكهيد مارتن. وهي مصممة للانفصال عن الصاروخ في الفضاء ونقل البشر إلى محيط القمر حيث يلتقون بمركبة فضائية منفصلة تنقلهم إلى سطح القمر.

لكن بالنسبة لمهمة 29 أغسطس والمسماة "آرتميس 1"، سيتم إطلاق الكبسولة أوريون عبر صاروخ نظام الإقلاع الفضائي بدون أي بشر وستدور حول القمر قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط بعد 42 يوماً.

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