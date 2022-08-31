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صورة من تلسكوب جيمس ويب تُظهر الشكل الحلزوني لمجرّة "فانتوم"

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This image from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope shows the heart of M74, otherwise known as the Phantom Galaxy. Webb’s sharp vision has revealed delicate filaments of gas and dust in the grandiose spiral arms which wind outwards from the centre of this image. A lack of gas in the nuclear region also provides an unobscured view of the nuclear star cluster at the galaxy's centre.
الصورة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب لمجرة فانتوم
الفضاء

صورة من تلسكوب جيمس ويب تُظهر الشكل الحلزوني لمجرّة "فانتوم"

التلسكوب الفضائي الحديث أظهر "خيوطاً دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة" التي تمتد من قبل مجرة "إم. 74"

واشنطن – فرانس برس

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التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب تفاصيل جديدة لمجرّة تُعرف باسم "فانتوم" بدا شكلها حلزونياً في الصور المذهلة التي نشرتها وكالتا الفضاء الأوروبية والأميركية.

وساهم جيمس ويب منذ إطلاقه إلى الفضاء في أواخر عام 2021 ودخوله الخدمة عملياً في يوليو الماضي، في توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشتري ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.

وتتيح الصورة الجديدة التي نُشرت الاثنين رؤية تفاصيل مجرّة "إم. 74" المسمّاة "فانتوم"، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء. وقد وفرت تفاصيل هذه الصورة أداة MIRI التي تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهي ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

مجرة فانتوم في صور متعددة
مجرة فانتوم في صور متعددة
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ولاحظت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أن جيمس ويب أظهر "خيوطاً دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة التي تمتد من وسط هذه الصورة". وذكّرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائي الشهير هابل الذي أطلق عام 1990 وما زال في الخدمة سبق أن رصد هذه المجرّة. لكن بدة أقل.

ويتمركز التلسكوب جيمس ويب الذي بلغت تكلفته عشرة مليارات دولار على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

وأعلن باحثون الأسبوع الماضي أنه رصد للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض.

مجرة فانتوم
  • مجرة فانتوم
  • الصورة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب لمجرة فانتوم
2 صور
مجرة فانتوم
مجرة فانتوم
الصورة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب لمجرة فانتوم
الصورة التي التقطها التلسكوب جيمس ويب لمجرة فانتوم
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