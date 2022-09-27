فيديو للحظة اصطدام مركبة "ناسا" بكويكب لتحويل مساره

في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الاثنين، عمداً بكويكب بهدف تحويل مساره.
في التفاصيل، اصطدمت المركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قليلاً عن حجم سيارة كما كان متوقّعاً، في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ساعة في الساعة.
ونقلت وكالة الفضاء الأميركية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء.
وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر فرحاً أفراد طاقم ناسا الذين تجمّعوا في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة.
ونفّذت "ناسا" التجربة في سابقة من نوعها لم تحدث قبل، حيث اقتربت المركبة الفضائية تابعة لها من الكويكب بسرعة فائقة.
"We have impact."— The Associated Press (@AP) September 26, 2022
Watch the moment a NASA spacecraft collides into an asteroid 7 million miles away, with Dart plowing into the small space rock at 14,000 mph. https://t.co/5q9vuVtdc0 pic.twitter.com/49w4W7pZM1
بتكلفة قدرها 325 مليون دولار
يشار إلى أن تكلفة المهمة كانت بلغت 325 مليون دولار، فيما تعد أول محاولة لتغيير وضع أو مسار كويكب أو أي جسم طبيعي آخر في الفضاء.
أما هدف التصادم فكان كويكب يبلغ محيطه 160 مترا، واسمه "ديمورفوس"، وهو في الواقع التوأم الأصغر لكويكب آخر هو ديديموس65803 ، وهو كويكب سريع الدوران.
ويدور الكويكبان حول الشمس منذ دهور، دون أن يمثلا تهديدا للأرض، ما يجعلهما مرشحين مثاليين لاختبار إنقاذ العالم.
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