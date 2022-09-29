دراسة تحذر الحوامل: القلق قد يؤدي لولادة مبكرة

النساء الحوامل اللواتي يعانين من القلق بشأن حملهن يمكن أن يلدن مبكرًا في المتوسط بالمقارنة مع اللائي لا يعانين منه، وفقًا لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن بحث نشرته جمعية علم النفس الأميركية.

إلى هذا، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة دكتورة كريستين دنكل شيتير من جامعة كاليفورنيا إن "القلق من الحمل الحالي هو حالة نفسية اجتماعية قوية يمكن أن تؤثر على نتائج الولادة"، مشيرة إلى أنه "يتم حاليًا تقييم أعراض الاكتئاب في العديد من العيادات حول العالم لمنع مضاعفات اكتئاب ما بعد الولادة للأمهات والأطفال. وتشير هذه الدراسات وغيرها إلى أنه يجب تقييم القلق لدى النساء الحوامل أثناء فترة الحمل".

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واحدة من كل أربعة

بحسب ما ورد في دورية Health Psychology، توصلت الأبحاث السابقة إلى أن واحدة من كل أربع نساء حوامل لديها أعراض قلق مرتفعة سريريًا وأن القلق يمكن أن يكون عامل خطر للولادة المبكرة، أو الولادة قبل 37 أسبوعًا من الحمل. ولكن استخدم الباحثون في الدراسات السابقة مجموعة متنوعة من مقاييس القلق ونظرت في كل من القلق العام والقلق الخاص بالحمل، والذي يتضمن مخاوف بشأن الولادة والأبوة والأمومة وصحة الطفل.

كما قام الباحثون بقياس القلق في نقاط مختلفة من الحمل، أي منذ الحمل المبكر إلى أواخر الحمل وغالبًا في الثلث الثاني من الحمل.

الثلث الثالث من الحمل

في الدراسة الجديدة، قام الباحثون بإعطاء أربعة مقاييس مختلفة للقلق للنساء، في الثلث الأول والثالث من حملهن. كان أحدهما عبارة عن فاحص من خمسة أسئلة للقلق العام وثلاثة مخصصين للحمل، عبر مقياس مكون من 10 أسئلة وأربعة أسئلة للقلق المرتبط بالحمل، وتقييم من تسعة أسئلة لمجموعة أوسع من الضغوطات المرتبطة بالحمل، مثل رعاية طبية ومخاوف بشأن رعاية المولود الجديد.

اكتشف الباحثون أن درجات المشاركين على المقاييس الثلاثة للقلق المرتبط بالحمل كانت مترابطة، مما يشير إلى أن المقاييس تقيس الشيء الأساسي نفسه.

ووجدوا أيضًا أن القلق المرتبط بالحمل في الثلث الثالث من الحمل كان أكثر ارتباطًا بالولادات المبكرة، علاوة على أن القلق العام في الثلث الأول من الحمل ساهم أيضًا في خطر الولادة المبكرة.

القلق العام في وقت مبكر

إن أحد الاحتمالات، وفقًا للباحثين، هو أن القلق العام في وقت مبكر من الحمل يمكن أن يهيئ النساء للقلق في وقت لاحق من الحمل بشأن مشكلات مثل المخاطر الطبية وحالة الجنين والمخاض والولادة والأبوة والأمومة. تم الاحتفاظ بالنتائج حتى عند تعديلها وفقًا للمخاطر الطبية الفعلية لحمل المرأة.

وقالت الباحثة دنكل شيتير: "على الرغم من أنه ليس كل النساء اللواتي يبدأن الحمل بأعراض القلق العام سيعانين لاحقًا من قلق خاص بالحمل، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة من المرجح أن يكن معرضات بشكل خاص لخطر الولادة المبكرة".

تدخل مُحتمل

وأضافت دكتورة دنكل شيتير أن النتائج تشير إلى أن الأطباء يجب أن يفحصوا النساء بحثًا عن القلق العام في وقت مبكر من الحمل، تمامًا مثلما هو الحال مع الاكتئاب، مشيرة إلى أن النساء اللائي يحصلن على درجات عالية يمكن مراقبتهن لمعرفة الزيادات في القلق والتدخل المحتمل في وقت لاحق من الحمل.