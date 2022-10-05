مفاجأة.. الكلاب تشم رائحة المتوترين والمرهقين

يمكن أن يتسبب التعرض للضغط المجهِد في تحولات فسيولوجية شتى في جسم الإنسان، من معدلات ضربات القلب إلى مواد كيميائية يتم إطلاقها في مجرى الدم.
فقد اتضح من نتائج دراسة التي نشرتها مجلة PLOS ONE أن الكلاب يمكنها شم تلك التغيرات المرتبطة بالتوتر، حتى عند أشخاص غرباء.
رائحة العرق للشخص نفسه تختلف
من جانبها، قالت باحثة سلوك الحيوان كلارا ويلسون، من جامعة كوينز بلفاست في المملكة المتحدة: "تُظهر النتائج أننا، كبشر، ننتج روائح مختلفة من خلال عرقنا وأنفاسنا عندما نشعر بالتوتر، ويمكن للكلاب تمييز ذلك بصرف النظر عن رائحتنا عند الاسترخاء، حتى ولو كان المرء شخصا لا يعرفونه. ويسلط البحث الضوء على أن الكلاب لا تحتاج إلى إشارات بصرية أو صوتية لالتقاط الإجهاد البشري".
واشتملت الدراسة على أربعة كلاب تسمى Treo وFingal وSoot وWinnie، إلى جانب 36 شخصا، بإجمالي 720 اختبارا للرائحة أجري في المجموع.
مسألة حسابية صعبة
وطُلب من المتطوعين من البشر إكمال مسألة حسابية صعبة والإبلاغ ذاتيا عن مستويات التوتر المبذول لديهم في نفس الوقت.
بمجرد زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى كل مشارك بشري، أخذت عينات من العرق والنفس. ثم عُرضت هذه العينات على الكلاب لمعرفة ما إذا كان بإمكانها تنبيه الباحثين إلى عينات الإجهاد بين عينات التحكم الأساسية: عينات استرخاء أخذت قبل أربع دقائق من بدء المهمة.
عينة الإجهاد
وبمستوى عال من الدقة، كانت الكلاب قادرة في 94% من أصل 720 تجربة، على تنبيه الباحثين بشكل صحيح إلى عينة الإجهاد.
وكانت قد أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب يمكنها عكس مستويات التوتر لدينا واكتشاف المشاعر مثل السعادة والخوف من خلال الروائح التي نطلقها، وهذا البحث الجديد يربط هاتين النتيجتين معا بشكل جيد مع بعض البيانات التفصيلية.
-
قبلة حميمة بين ندى فرحات وسامر المصري تثير بلبلةأثار مشهد قبلة حميمة جمعت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بالممثل السوري سامر المصري في مسلسل "ستيلتو"، حالة من البلبلة بين المشاهدين.واعتبر بعض نشطاء ... ثقافة وفن
-
طالبات المدارس غرب إيران في الشوارع.. "الموت للديكتاتور"يبدو أن شرارة الغضب الإيراني الذي انطلقت قبل 3 اسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، لا تزال تتسل إلى أروقة المدارس في البلاد لاسيما في الغرب ... إيران
-
كانوا في طريقهم لحفل زفاف.. مقتل 25 شخصاً في سقوط حافلةفي حادث مأساوي، لقي 25 شخصاً حتفهم وأصيب عشرون آخرون إثر سقوط حافلة في واد ضيق شمالي الهند، حسبما قال مسؤولون، اليوم الأربعاء.وقالت الشرطة، إن الحافلة ... الأخيرة