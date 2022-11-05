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This illustration provided by NOIRLab in November 2022 depicts the closest black hole to Earth and its Sun-like companion star. The binary system, about 1,600 light years from Earth, was initially identified using the European Space Agency's Gaia spacecraft. Astronomers followed up with the International Gemini Observatory in Hawaii to confirm their findings. (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani via AP)
رسم نشره العلماء للثقب الأسود والنجم المرافق له
الفضاء

علماء فلك يكتشفون أقرب ثقب أسود معروف للأرض

هذا الثقب الأسود أكبر بعشر مرات من الشمس، وأقرب بثلاث مرات من صاحب الرقم القياسي السابق

كيب كانافيرال (الولايات المتحدة) – أسوشييتد برس
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اكتشف علماء الفلك أقرب ثقب أسود معروف للأرض، على مسافة 1600 سنة ضوئية.

وأفاد العلماء أمس الجمعة أن هذا الثقب الأسود أكبر بعشر مرات من الشمس، وأنه أقرب بثلاث مرات من صاحب الرقم القياسي السابق.

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وتم اكتشاف الثقب من خلال مراقبة حركة النجم المرافق له، والذي يدور حول الثقب الأسود على نفس المسافة تقريباً التي تدور بها الأرض حول الشمس.

وقال كريم البدري، من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية، إن الثقب الأسود تم اكتشافه في البداية باستخدام مركبة غايا الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتابع البدري وفريقه مع مرصد الجوزاء الدولي في هاواي لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

كريم البدري من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية
كريم البدري من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية
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