التقاط صورة لجسم عملاق مظلم طوله 7 سنوات ضوئية

التقطت صورة حديثة أصدرها المرصد الأوروبي الجنوبي (إي إس أو) صورة لسديم كوني مظلم يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية.
European Southern Observatory has released this amazing image of Cone Nebula taken from their Very Large Telescope (VLT) on their 60th Anniversary #Credit:ESO pic.twitter.com/aIfohewGkW— Suman (@suman_thaQri) November 14, 2022
ويبدو السديم العملاق غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت".
سديم مخروطي
وذكر الموقع أن "الصورة الجديدة مأخوذة من تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وموضوع الصورة الغريب هو السديم المخروطي، وهو جزء من سديم أكبر يبعد 2500 سنة ضوئية عن الأرض يسمى "إن جي سي 2264" في كوكبة مونوسيروس".
وقد لا يبدو هذا السديم الشاحب شبيها بمعظم السدم الأخرى المتوهجة مع مجموعة معقدة من الألوان التي اعتادت التيليسكوبات على رصدها.
مظلمة وغليظة
ويعزى ذلك إلى أنه ليست كل السدم متشابهة، حيث يعكس البعض ضوء النجوم القريبة، والبعض الآخر ينتج ضوءه الخاص.
وبعضها، مثل السديم المخروطي، مظلمة وغليظة من الغبار الذي يمتص الضوء المرئي، حيث إن الضوء ذا الأطوال الموجية غير المرئية للعين البشرية، مثل الأشعة تحت الحمراء والراديو يمكنها اختراقه.
-
شاهد الأمير لويس يحرج والدته كيت ميدلتون أمام الجماهيرخطف الأمير لويس نجل الأمير وليام، الأنظار كعادته بسبب قيامه بحركات عفوية، فقد رصدت عدسات الكاميرا مقطع فيديو للأمير الصغير وهو يشد ذراع والدته في ... سوشيال ميديا
-
لقطات صادمة.. ضرب وتعذيب وتعرية طفل ليبي داخل مسجدشيخ ملتح يعنّف طفلاً ويضربه بشكل وحشي بكافة أنحاء جسده بعد تقييده وتعريته وذلك باستخدام أنبوب بلاستيكي المغرب العربي
-
رسالة وداع مؤثرة من بيليه لعائلته.. وحالته إلى الأسوأابنة بيليه نشرت صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية البالغ من العمر 82 عامًا من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة "ليلة أخرى معا" الأخيرة