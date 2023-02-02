عمره 320 مليون عام.. اكتشاف دماغ سمكة الأقدم في العالم

توصل خبراء إلى اكتشاف علمي مذهل بعد العثور على سمكة متحجرة عمرها 320 مليون عام في منجم فحم لانكشاير، حيث لديها أقدم نموذج لدماغ فقاري محفوظ.

وأوضح الخبراء أن الاكتشاف يمثل وعداً بإعادة كتابة قصة تطور الدماغ في الأسماك العظمية القديمة، بحسب ما نشرته "ذا تايمز" البريطانية نقلًا عن مجلة "نيتشر".

مادة اعلانية

وبدأ الحفر والتنقيب منذ عقود في منجم فحم في لانكشاير، وتم انتشال الجمجمة فقط في عام 1925.

كما قام فريق من الباحثين "الأنجلو أميركيين" بإعادة فحصها، مستخدمين الأشعة المقطعية لتصوير رأس السمكة.

مخ وأعصاب قحفية

إلى ذلك، اكتشف الباحثون دماغاً وأعصاباً قحفية محفوظة جيداً يبلغ طولها حوالي بوصة واحدة.

كذلك تمكن الباحثون من معرفة كيفية تطور العضو في السمكة عندما كانت جنينًا. بشكل تقريبي، عندما نما الدماغ انثنى على نفسه - وهي ميزة تُعرف باسم الدماغ الأمامي المتخثر. لم يكن يُعتقد أن هذا يحدث مع الأسماك على هذا الفرع من الشجرة التطورية.

في موازاة ذلك، قال رودريغو فيغيروا من جامعة ميشيغان، الباحث الرئيسي في الدراسة: "تقدم الأحفورة الصغيرة غير المبهرة ظاهريًا أقدم مثال لدماغ فقاري متحجر وتُظهر أن الكثير مما تم التفكير به حول تطور الدماغ في الكائنات الحية سوف يحتاج إلى إعادة صياغة".

آكلة لحوم

وأضاف أن الفقاريات مخلوقات لها عمود فقري، وكان طول السمكة، المعروفة باسم " كوكوسيفالوس ويلدي" Coccocephalus wildi، يبلغ حوالي 6 إلى 8 بوصات.

فيما رجح الباحثون أنها كانت تعيش في مصب النهر، وانطلاقاً من شكل الفك والأسنان، يمكن تخمين أنها ربما كانت من الكائنات آكلة اللحوم، أي التي تتغذى على القشريات والحشرات الصغيرة.

أبعاد ثلاثية

وتتحلل الأنسجة الرخوة مثل الدماغ عادة بسرعة كبيرة، مما يعني أن حفريات قليلة تبقى على قيد الحياة.

لكن عندما ماتت هذه السمكة على الأرجح فإنها دُفنت بسرعة في الرواسب مع وجود القليل من الأكسجين.

ويمكن لمثل هذه البيئات أن تبطئ تحلل أجزاء الجسم الرخوة، ومما كان من شأنه أن يسمح باستبدال أنسجة المخ ببطء شديد بمعدن كثيف يحافظ، بتفاصيل رائعة، على هيكله ثلاثي الأبعاد.

سمك الحفش والمجداف

بدوره، قال سام چايلز، من جامعة برمنغهام وكبير الباحثين المشاركين في الدراسة: "أظهرت المقارنات مع الأسماك الحية أن دماغ [السمكة] كوكوسيفالوس يشبه إلى حد كبير أدمغة أسماك الحفش والمجداف، والتي غالبًا ما تسمى الأسماك "البدائية" لأنها تباعدت عن جميع الأسماك الحية الأخرى ذات الزعانف الشعاعية منذ أكثر من 300 مليون سنة".