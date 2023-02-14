هل تعرف ما هو مقياس ريختر؟

يعد قياس حجم الزلزال جزءاً أساسياً من فهم تأثيره. يتم قياس حجم الزلازل باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق، مثل مقياس ريختر أو مقياس العزم الزلزالي. تعطينا هذه المقاييس فكرة عن مدى قوة الزلازل وتسمح لنا بمقارنة الأحداث المختلفة. يمكن أن تساعدنا معرفة حجم الزلزال في الاستعداد له والاستجابة له بشكل أفضل في المستقبل. وخلال هذا المقال سنذكر ما هو مقياس ريختر وكيفية عمله.

ما هو مقياس ريختر؟

مقياس ريختر هو مقياس مفتوح لحجم الزلازل، ابتكره تشارلز فرانسيس ريختر في عام 1935. وهو فيزيائي وعالم زلازل، ويتم حساب مقياس ريختر باستخدام مقياس لوغاريتمي، ويتم قياسه على مقياس عددي من 0 إلى 9 مع كل زيادة في العدد الكامل تشير إلى زيادة بمقدار عشرة أضعاف في شدة الزلازل.

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كيف يعمل مقياس ريختر؟

ذكرنا سابقاً أن مقياس ريختر هو مقياس لوغاريتمي يستخدم لقياس حجم الزلزال. يعتمد على كمية الطاقة المنبعثة أثناء الزلزال، والتي يتم قياسها بواسطة حركة الأرض. يتم تحديد حجم الزلزال عن طريق قياس اتساع وتواتر الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلزال. يخصص مقياس ريختر قيمة عددية لكمية الطاقة المنبعثة من 1 إلى 10، حيث تمثل كل وحدة زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الطاقة. تعتبر الزلازل التي تزيد عن 5.5 زلازل كبيرة، ويمكن أن تتسبب الزلازل فوق 8 في أضرار كارثية.

أهمية مقياس ريختر

هناك أهمية كبيرة لمقياس ريختر كما يلي:

● مقياس ريختر هو أداة مهمة لقياس حجم الزلازل.

● تم تطويره في عام 1935 من قبل تشارلز ريختر وبينو جوتنبرج، وهما عالمان للزلازل من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

● يقيس حجم الزلزال بناءً على كمية الطاقة المنبعثة في مركز الزلزال.

● يتراوح المقياس من 0 إلى 9، مع وجود أرقام أعلى تمثل زلازل أكبر وأكثر تدميراً.

● يمكن أن يساعد مقياس ريختر العلماء على فهم حجم وشدة الزلزال بشكل أفضل، بالإضافة إلى المساعدة في التنبؤ بآثاره المحتملة على المجتمعات المجاورة.

● يمكن أن يساعد مقياس ريختر المستجيبين لحالات الطوارئ على تحديد أفضل السبل للاستجابة لكارثة طبيعية مثل الزلزال.

● يمكن استخدامه لقياس الأحداث الزلزالية الأصغر، والمعروفة باسم الهزات أو الزلازل الصغيرة، والتي تكون أصغر من أن يشعر بها الناس، ولكنها قد تسبب أضراراً للهياكل مع مرور الوقت إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

كيف تقاس الزلازل بمقياس ريختر؟

يستخدم مقياس ريختر لقياس حجم الزلازل، إذ يتم تحديد القيمة العددية التي تشير إلى حجم الزلزال، حيث تشير الأرقام الأكبر إلى حدوث زلزال أقوى.

يستخدم مقياس ريختر مقياساً لوغاريتمياً للقاعدة 10، مع زيادة كل وحدة تقابل زيادة في إطلاق الطاقة بمعامل 10. وقد تم استخدامه على نطاق واسع منذ اختراعه في عام 1935 ولا يزال يعتبر إحدى أكثر الطرق دقة لقياس شدة الزلزال.

ويتم قياس الزلازل على مقياس ريختر عن طريق قياس حجم وشدة الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلزال. يتم قياس الحجم باستخدام مقياس الزلازل ويتم التعبير عنه كرقم على مقياس لوغاريتمي يتراوح من 0 إلى 8 أو أعلى. وكلما زاد العدد، زادت شدة الزلزال وآثاره.

الفرق بين مقياس ريختر ومقياس درجة العزم لرصد الزلازل

• يستخدم كل من مقياس ريختر ومقياس العزم الزلزالي لقياس حجم الزلازل وتستخدم وحدة قياس الزلازل أحد هذين المقياسين.

• يعتمد مقياس ريختر على قياس الموجات الزلزالية، بينما يقيس مقياس العزم الزلزالي الطاقة الصادرة عن الزلزال.

• يوفر كلا المقياسين معلومات قيمة عندما يتعلق الأمر بمراقبة الزلازل ويمكن استخدامها لتحديد مناطق الخطر المحتملة.

• يختلف المقياسان في طرق القياس الخاصة بهما وكيفية توصيل نتائجهما.

• يعبر مقياس ريختر عن قراءاته بتنسيق رقمي، بينما ينقل مقياس العزم الزلزالي نتائجه من خلال عرض رسومي.

عيوب مقياس ريختر

مقياس ريختر لا يخلو من عيوبه عندما يتعلق الأمر برصد الزلازل. أولاً، لا يأخذ المقياس في الاعتبار تأثيرات الزلزال على البيئة، مثل الانهيارات الأرضية أو موجات المد. علاوة على ذلك، نظراً لأن المقياس يستخدم مقياساً لوغاريتمياً للقاعدة 10، فقد يكون من الصعب مقارنة مقادير الزلازل المختلفة بدقة. أخيراً، نظراً لأن المقياس يعتمد على قياس الموجات الزلزالية من أجهزة قياس الزلازل، فلا يمكنه قياس الزلازل الضحلة التي تحدث بالقرب من السطح بشكل فعال.