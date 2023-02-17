لم يسبق لها مثيل.. صورة تخطف الألباب من الفضاء

في مشهد جديد ساحر للكون، كشف تلسكوب جيمس ويب تفاصيل لم يسبق لها مثيل لمنطقة في الفضاء تندمج فيها 3 مجرات.
وهذه أحدث صورة ميدانية التقطها التلسكوب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
في التفاصيل توثق الصورة منطقة تعرف باسم Pandora's Cluster، حيث تتجمع العديد من المجرات الضخمة لتشكيل عنقود عملاق كبير جداً إذ تشوه جاذبيته الزمان من حوله، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
4 لقطات بصورة واحدة
ويجمع العرض الجديد لـPandora's Cluster أربع لقطات معاً في صورة بانورامية واحدة، تعرض ما يقرب من 50000 مصدر من ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة.
فيما يقول علماء الفلك إن هذه الطريقة لديها القدرة على فتح آفاق جديدة في دراسة علم الكونيات وتطور المجرات لأنها قد تسمح بملاحظة العديد من المجرات البعيدة في الكون المبكر.
"وكأنها محاكاة لتشكيل المجرة"
بدوره أوضح عالم الفلك Ivo Labbe من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في ملبورن أن "مجموعة باندورا، كما صورها جيمس ويب، تُظهر لنا عدسة أقوى وأوسع وأعمق وأفضل مما رأيناه من قبل".
كما أضاف أن رد فعله الأول على الصورة أنها جميلة جداً، مردفاً: "بدت وكأنها محاكاة لتشكيل المجرة".
يذكر أن مقراب هابل الفضائي اكتشف عنقود باندورا الضخم، وهو نتاج تصادمات عنيفة ومتزامنة للمجرات على مدى 350 مليون سنة، لأول مرة عام 2011.
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