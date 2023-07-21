اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هل يفتح تليسكوب جيمس ويب أبواب اكتشاف الكواكب الصالحة للحياة؟

لماذا نهتم بكواكب لن نصل إليها أبداً؟.. مشروع روسي للرد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت وكالة "تاس" الروسية مشروعاً خاصًا تحت عنوان "أضواء الكواكب البعيدة"، يجيب عن تساؤلات حول كيفية وسبب بحث العلماء عن كواكب خارج النظام الشمسي.

النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية أكثر من الرجال.. لماذا؟ صحة النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية أكثر من الرجال.. لماذا؟

وقالت الباحثة في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديسلافا أنانييفا: "سألني أحد طلابي ذات مرة: لماذا ندرس الكواكب الخارجية، إننا لن نصل إليها أبدًا؟ وقلت له إنه من المستحيل فهم شيء واحد دون دراسة العديد من الأشياء المشابهة له، استطعنا معرفة وفهم الشمس وماضيها ومستقبلها فقط من خلال دراسة العديد من النجوم الأخرى، بما في ذلك النجوم الشبيهة بالشمس".

مادة اعلانية

وأضافت الباحثة "إن علم الكواكب الخارجية مطلوب للإجابة على أحد أهم الأسئلة في العلوم الطبيعية: هل نحن لوحدنا في الكون؟"، موضحة "اكتشاف المؤشرات الحيوية في أجواء الكواكب الشبيهة بالأرض والموجودة في منطقة صالحة للحياة سيكون حدثًا لا يمكن المبالغة في تقدير أهميته".

يتضمن المشروع ستة فصول: "أقمار النجوم غير المرئية"، "الزمن الأول"، "سكان حديقة الحيوان"، "السباق إلى الريادة"، "الأرض الغريبة" و"تذكرة باتجاه واحد".

وتتحدث الفصول الثلاثة الأولى عن ولادة وتطور توجه جديد في علم الفلك، وهو علم الكواكب الخارجية، بالإضافة إلى الأساليب التي تسمح للعلماء بدراسة الأجرام السماوية التي تبعد عنا تريليونات من الكيلومترات. وليتمكن القارئ من فهم جوهر عمل علماء الفلك، أعد مؤلفو المادة الرسوم البيانية المرئية المتحركة. وتم تخصيص الفصل الرابع من المشروع الخاص للاكتشافات العلمية التي قام بها علماء الكواكب الخارجية.

بينما تم تخصيص الفصلين الخامس والسادس للبحث عن الكواكب التي يمكن أن تصبح موطنًا جديدًا للبشرية جمعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول الساعة 60 | بوتين يعتزم منح القمح والأسمدة مجاناً لهذه الدول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط