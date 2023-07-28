أكثر مكان إشراقا على وجه الأرض…أين يقع؟

يبحث كثير من الناس عن الأماكن التي تتميز بشمس ساطعة معظم أيام السنة، فإذا كنت من هؤلاء فعليك بتشيلي، حيث اتضح أنها الوجهة الأفضل لذلك.

هذا لأن العلماء كشفوا أن الصحراء القريبة من جبال الأنديز بتشيلي هي رسميًا أكثر مكان مشمس على وجه الأرض، وأضافوا أن شدته هي أنه إذا وقفت على هضبة شاجنانتور، فستتلقى نفس القدر من الأشعة فوق البنفسجية (UV) الموجودة في كوكب الزهرة.

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أكثر بقعة مشمسة

وكشف التحليل الذي أجرته جامعة سانتياجو أن الموقع في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي، والذي يزيد عن 15700 قدم (4800 متر) فوق مستوى سطح البحر، هو أكثر بقعة مشمسة على الأرض لأنها تتمتع بأكثر الظروف صفاءً، حسب ما جاء في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وهذا يعني أن السهل يمر بأمطار قليلة جدًا، ولكن حذر من أنه بالتأكيد ليس مكانًا رائعًا لأخذ حمام شمسي، فغالبًا ما يكون متوسط درجات الحرارة أعلى بقليل من 39.2 درجة فهرنهايت خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المحيط الهادئ المجاور يستقبل تيارات مائية من القارة القطبية الجنوبية.

ولن يساعد متوسط العامل 20 في الحماية من حروق الشمس، لأن العلماء يقولون إن الظروف قاسية جدًا لدرجة أنها لم تتم رؤيتها في أي مكان آخر على هذا الكوكب.

"أشعة كوكب الزهرة"

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة راؤول كورديرو لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "في الواقع الأشعة الذي ستتلقاها هناك في الصيف كما لو كنت تقف على كوكب الزهرة"، لافتا إلى أنه "في هذا الموقع بالذات، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هناك ... فهم يدركون أن الإشعاع كان مرتفعًا، لكننا الآن نعرف مدى ارتفاعه حقًا".

ونشر العلماء مجموعة بيانات مدتها خمس سنوات مسجلة في مرصد على الحدود الشمالية الغربية لهضبة شاجنانتور التي توجد على مسافة 17700 قدم (5418 مترًا) فوق مستوى سطح البحر.

في دراستهم ، نشر العلماء مجموعة بيانات مدتها خمس سنوات مسجلة في مرصد على الحدود الشمالية الغربية لهضبة شاجنانتور - 17700 قدم (5418 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، اتضح منها أن الهضبة لا تمتلك فقط أعلى مستوى من إشعاع الموجات القصيرة الأفقية في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضًا بها العديد من المميزات الأخرى المثيرة للاهتمام، فالسحب هناك ليست سميكة كما في بقية أقطار الأرض مما يسبب اندفاع كثيف لضوء الشمس.