شاهد هيكلاً خشبياً.. بقي في مكانه سليماً لمدة نصف مليون سنة
جرى العثور عليه على طول ضفة نهر في زامبيا
كشف علماء الآثار تفاصيل جديدة عن أقدم هيكل خشبي جرى العثور عليه، ويبلغ عمره نحو نصف مليون سنة.
ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال المصدر إن الهيكل جرى العثور عليه على طول ضفة نهر في زامبيا، ويتكون من قطعتين متشابكتين من الخشب، مع شق في القطعة العلوية حتى تتوافق مع القطعة الثانية بزاوية قائمة.
وكان جيف دولر، أستاذ الجغرافيا وعلوم الأرض بجامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة، جزءا من الفريق الذي عثر على هذا الهيكل في عام 2019. وقال دولر: "إن بقاء الخشب في مكانه وسليما لمدة نصف مليون سنة هو أمر غير طبيعي".
وذكر دولر أن الهيكل الخشبي تم التنقيب عليه عند منبع شلالات كالامبو بالقرب من حدود زامبيا مع تنزانيا.
وتابع: "الهيكل يعطينا هذه الرؤية الحقيقية، ويكشف لنا تفاصيل أخرى على هذه الفترة الزمنية.. لقد غير وجهة نظري تماما بشأن ما كان الناس قادرين على فعله في ذلك الوقت".
ويعتقد أن هذه القطعة كانت جزءا من منصة خشبية تستخدم كممر للحفاظ على الطعام أو الحطب جافا أو ربما كقاعدة لبناء مسكن عليها. وعثر في نفس الموقع على عصا حفر وأدوات خشبية أخرى.
-
اليمن.. إحباط تهريب 447 كلغ مخدرات بمنفذ الوديعة متجهة للسعوديةالشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقية خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية اليمن
-
على غرار بلجيكا وفرنسا..حظر تغطية الوجه الكامل في سويسراالبرلمان السويسري يفرض غرامات على المخالفين الأخيرة
-
بعد رفض طلب حضوره "أونلاين".. تحديد موعد جلسة مثول هانتر بايدن أمام المحكمةرفض القاضي طلباً تقدم به نجل الرئيس بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو.. وحدد الثالث من أكتوبر موعداً لحضوره شخصياً للجلسة أميركا