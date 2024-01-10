لماذا ننام؟.. علماء يقدمون أول دليل مباشر يشرح السبب

لماذا ننام؟.. سؤال حيّر العلماء والباحثين على مر العصور، فما الذي يحققه ويلبيه من حاجة أساسية لأجسامنا؟ فإذا بحثنا في غوغل عن الجواب، سنتلقى إجابات متنوعة من مصادر مختلفة.

ويقول البعض إن النوم يزيل السموم من الدماغ، ويدعي آخرون أنه يساعد على إصلاح الجسم وإعادة تنشيطه أو أنه مهم لتكوين ذكريات طويلة المدى.

إلا أن باحثين وعلماء فيزياء وأحياء قدموا أول دليل مباشر قد يجيب على هذا السؤال، بحسب موقع " newatlas".

استعادة الحالة الحسابية للدماغ

فقد أثبت علماء من جامعة واشنطن في دراسة حديثة أن النوم يعيد ضبط "نظام التشغيل" في الدماغ، ويعيده إلى الحالة المثالية لتحسين التفكير والمعالجة.

وقال كيث هينجين، المؤلف المقابل للدراسة إن الدماغ يشبه الكمبيوتر البيولوجي، مشيراً إلى أن الذاكرة والخبرة أثناء الاستيقاظ تغيران الشيفرة شيئاً فشيئاً، مما يؤدي ببطء إلى نقل نظام الدماغ بعيداً عن الحالة المثالية.

وأوضح أن الغرض الأساسي من النوم هو استعادة الحالة الحسابية المثالية.

تجربة على الفئران

وأشار إلى أن مقارنة الدماغ بجهاز كمبيوتر معقد ليس أمراً مبالغاً فيه، فكلاهما يستخدم الإشارات الكهربائية لنقل المعلومات، والذاكرة طويلة المدى تشبه القرص الصلب للتخزين والاسترجاع، والخلايا العصبية لدينا تشبه الدوائر.

بدوره قال رالف فيسيل، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة إن النظام بأكمله ينظم نفسه في شيء معقد للغاية.

ونفذ الباحثون تجربة على الفئران اعتماداً على نظرية الحرجية " criticality theory حيث لاحظوا حدوث انهيارات عصبية من جميع الأحجام في الفئران التي استيقظت للتو من النوم.

وخلال فترات اليقظة، تحولت الشلالات العصبية نحو أحجام أصغر وأصغر. ووجد الباحثون أنهم يستطيعون التنبؤ بالوقت الذي تكون فيه الفئران على وشك النوم أو الاستيقاظ من خلال تتبع توزيع الانهيارات العصبية.