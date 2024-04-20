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Cup glass of coffee with smoke and coffee beans on old wooden background stock photo
(تعبيرية)

بن أرابيكا المحبوب.. نتج عن تهجين في إثيوبيا قبل مليون عام

فك باحثون في الآونة الأخيرة شفرة الشريط الوراثي (الجينوم) لبن "أرابيكا" وتعقبوا أصوله التي اتضح أنها ناتجة عن تهجين نوعين آخرين من البن قبل ما يُقدر بأنها 610 آلاف إلى مليون عام في غابات إثيوبيا

واشنطن – رويترز
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أياً كان المُسمى الذي يُطلق على القهوة، فإنها بلا شك جزء كبير من الثقافة العالمية، والقهوة المصنوعة من النوع "أرابيكا" هي الأكثر تفضيلاً لدى عشاق ذلك المشروب.

فكّ باحثون في الآونة الأخيرة شفرة الشريط الوراثي (الجينوم) لبن "أرابيكا" وتعقبوا أصوله التي اتضح أنها ناتجة عن تهجين نوعين آخرين من البن قبل ما يُقدر بأنها 610 آلاف إلى مليون عام في غابات إثيوبيا.

وتتبع الباحثون أشرطة وراثية لتسعة وثلاثين صنفاً من بن "أرابيكا"، منها صنف من القرن الثامن عشر، لتحديد الشريط الوراثي الأعلى جودة حتى الآن من أنواع البن، واسمه العلمي هو "كوفيا أرابيكا".

وقال فيكتور ألبيرت عالم تطور النباتات في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأميركية: "البن أرابيكا واحد من محاصيل السلع الأولية المتميزة عالمياً، إذ يشكل جزءاً ضخماً من الاقتصادات الزراعية في الدول التي يُزرع فيها".

يذكر أن ألبيرت أحد المعدين الرئيسيين للدراسة المنشورة هذا الأسبوع في دورية "نيتشر جينيتكس" العلمية.

زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
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  • زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
  • زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
  • زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
(3 صور)
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا
زراعة بن أرابيكا في إثيوبيا

"أكثر من مجرد محصول"

وأظهر البحث أن محصول بن "أرابيكا" زاد وتقلص على مدى آلاف الأعوام مع ارتفاع حرارة المناخ وانخفاضها. وزُرع ذلك النوع لأول مرة في إثيوبيا واليمن قبل أن ينتشر في بقية العالم.

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وقال باتريك ديكومب كبير خبراء علم الجينوم في مؤسسة "نستله ريسيرش" والمحاضر في معهد التكنولوجيا الاتحادي السويسري: "البن والبشرية وثيقا الصلة على مدى التاريخ. وفي كثير من الدول المنتجة، يمثّل بن أرابيكا أكثر من مجرد محصول، إنه جزء من الثقافة والتقاليد". يذكر أن ديكومب معد رئيسي آخر للدراسة.

ووُجد أن بن "أرابيكا" به تنوع وراثي منخفض بسبب عدم تهجينه وضآلة محاصيله. ويمكن زراعة البن، المعرض للآفات والأوبئة، في عدد محدود من البيئات المحلية حيث تكون الظروف المناخية مواتية وتهديد الأوبئة منخفضا.

وذكر ديكومب أن البحث "يمهّد الطريق لطرق تهجين جديدة في البن، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير أصناف جديدة بمقاومة أفضل للأوبئة ولتغيرات المناخ وبخواص (مذاق) جديدة في الأقداح".

هذا وقال الباحثون إن بن "أرابيكا نشأ" نتيجة تهجين طبيعي بين نوعين هما البن القصبي "كوفيا كانيفورا" وبن "كوفيا يوجينيويديس". يذكر أن البن القصبي يُسمى بن "روبستا"، وكشف العلماء شريطه الوراثي في 2014. من جهته ينمو بن "يوجينيويديس" على ارتفاعات شاهقة في كينيا.

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