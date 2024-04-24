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Chinese astronauts Nie Haisheng, Liu Boming and Tang Hongbo of the Shenzhou-12 mission salute as they speak to Chinese President Xi Jinping (not seen) via a video call from Tianhe core module of China's space station, in this still image taken from a video released June 23, 2021. CCTV via Reuters TV ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
من داخل محطة الفضاء الصينية (أرشيفية)

الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية

سيبقى الطاقم الجديد في المدار 6 أشهر، بهدف إجراء تجارب حول مواضيع الجاذبية والفيزياء وعلوم الحياة

الصين - فرانس برس
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من المقرر أن ترسل الصين طاقماً جديداً إلى محطة تيانغونغ الفضائية مساء الخميس، على ما أفادت وكالة الفضاء الصينية، في أحدث مهمة ضمن برنامج يهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030.

وأشارت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة "سي ام اس ايه" إلى أنّ المهمة الفضائية "شنتشو-18" التي تضم ثلاثة رواد فضاء، ستنطلق عند الساعة 8,59 مساء الخميس بالتوقيت المحلي (12,59 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وسيقود الطاقم رائد الفضاء ويه غوانغفو الذي سبق أن كان ضمن طاقم المركبة الفضائية "شنتشو-13" عام 2021.

وسيبقى الطاقم في المدار 6 أشهر، بهدف إجراء تجارب حول مواضيع الجاذبية والفيزياء وعلوم الحياة.

وقال نائب المدير العام لـ "سي ام اس ايه" لين شي تشيانغ، ، في مؤتمر صحافي، "إنّ كل الاستعدادات قبل الإطلاق تسير كما هو مخطط لها".

وتشكل محطة تيانغونغ المشروع الرئيسي لبرنامج الصين الفضائي الذي نجح أيضا في إنزال مركبات آلية على سطحي المريخ والقمر، ومكّن الصين من أن تصبح ثالث دولة تنجح في إرسال بشر إلى المدار.

ويتألف طاقم المحطة الفضائية من فرق متناوبة مكونة من ثلاثة رواد فضاء.

وسيحل الطاقم الجديد محل طاقم مهمة "شنتشو-17" الذي أُرسل إلى المحطة في تشرين الأول/أكتوبر.

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وتستثمر الصين مليارات الدولارات لمواكبة التطور الفضائي من استكشافات وأبحاث وعمليات إطلاق اقمار اصطناعية الذي تحققه أبرز الجهات الفاعلة في المجال الفضائي (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا) أو حتى تجاوزها، في وقت تتزايد المشاريع المرتبطة بـ"الحلم الفضائي" الصيني بظل عهد الرئيس شي جينبينغ.

وتعتزم الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وبناء قاعدة عليه.

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