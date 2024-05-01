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أبراج للطاقة الكهربائية في ديالي بالعراق
أبراج للطاقة الكهربائية (تعبيرية)

قلبه من الفولاذ غير المتبلور.. محول كهربائي روسي لتوفير الطاقة

العربية.نت
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ابتكر خبراء في مجمع البحث العلمي والإنتاجي "AVTOPRIBOR" الروسي محول طاقة قلبه من الفولاذ غير المتبلور، يسمح بتوفير 70-75% من الطاقة الكهربائية.

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ما هو الفولاذ غير المتبلور؟

وتجدر الإشارة إلى أن الفولاذ غير المتبلور الذي يعتبر مادة مبتكرة تجمع بين خصائص السبائك المعدنية والزجاج، لم يستخدم سابقا في الإنتاج الصناعي في روسيا.

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وكما هو معروف تفقد محولات التوزيع 25 -30% من إجمالي الخسائر الفنية في أنظمة الطاقة، ومن المستحيل القضاء على هذه الخسائر تماما - لأن المحول مثل أي جهاز آخر يحتاج إلى طاقة للعمل.

ووفقا للمبتكرين، يسمح استخدام الفولاذ غير المتبلور بتخفيض هذه الخسائر في الطاقة الكهربائية بـ 2-3 مرات. فمثلا يبلغ فقدان محول TMG القياسي (محول الزيت) بقدرة 1000 كيلو فولت أمبير من دون حمل 1600 واط، حسبما جاء في صحيفة "gazeta.ru".

أما خسارة محول 1000 كيلو فولت أمبير ذو قلب فولاذي غير متبلور فتبلغ 450 واط، أي أنه في كل ساعة تشغيل، يستهلك المحول "غير المتبلور" 1.15 كيلو واط أقل من المحول القياسي بنفس الطاقة. وبناء على ذلك، سيتم توفير 10074 كيلووات سنويا.

ويمكن أن يعمل المحول المبتكر كجزء من محطات فرعية معقدة للمحولات وفي الهواء الطلق عند درجات حرارة تتراوح من 45 درجة تحت الصفر إلى +40 درجة، أي يمكنه العمل في المناطق الحارة والرطبة والمناطق الصحراوية الرملية.

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