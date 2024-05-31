تجنبي دمج بعضها.. نصائح لإبقاء الفواكه والخضراوات طازجة

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نعاني دائما من إبقاء الفواكه والخضراوات والأعشاب طازجة إلى حد ما وإيقائها بعيدا عن التلف بسرعة إذا تركت دون أكل.

ومن المعروف بحسب "ساينس الأرت" أن الفواكه والخضراوات تتلف بسرعة نظرا لاستمرار العمليات البيولوجية حتى بعد الحصاد. وتشمل هذه العمليات: التنفس، أي إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون المخزنة، مع إطلاق ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.

كما تفسد المنتجات الطازجة أيضا بفضل الميكروبات المختلفة، سواء كانت غير ضارة أو تلك التي يمكن أن تسبب المرض.

وبحسب الخبراء هناك طرق عدة لمكافحة هدر الطعام والحفاظ على المنتجات طازجة لفترة أطول. تبدأ هذه العملية في المزرعة.

إذ يهدف المزارعون دائما إلى حصاد المنتجات عندما تكون في حالة مثالية، ولكن عوامل ما قبل الحصاد وما بعده ستؤثر على النضارة والجودة حتى قبل شراء المنتجات.

وتتضمن عوامل ما قبل الحصاد الظروف المناخية ونوع التربة وتوافر المياه. وتشمل عوامل ما بعد الحصاد الغسيل والتنظيف والنقل والتوزيع والتجهيز والتعبئة والتخزين.

وينصح الخبراء المستهلكين الانتباه إلى المنتجات المصابة بالكدمات أو التالفة، حيث يؤدي فقدان الرطوبة من خلال الجلد التالف، إلى تسريع التدهور وفقدان العناصر الغذائية. كما أن الضرر يجعل من السهل دخول الميكروبات المسببة للتلف.

أما لجهة غسل هذه المنتجات، فيقول معد الدراسة سيناكا رانادييرا، الأستاذ المشارك من جامعة ملبورن إنه لا توجد حاجة لغسلها قبل تخزينها. وإذا قمت بغسل منتجاتك ولم تتمكن من تجفيفها تماما، فقد تؤدي الرطوبة المضافة إلى تسريع عملية التحلل في الثلاجة.

ولكن، ينبغي غسل المنتجات قبل استخدامها مباشرة، لإزالة الأوساخ ومسببات للأمراض.

ورغم وجود بعض الأدلة على أن صودا الخبز يمكن أن تزيل بقايا المبيدات الحشرية من سطح بعض المنتجات، إلا أنه لا ينصح بذلك في المنزل.

وهناك 3 خيارات للتخزين إما في المنضدة أو في الثلاجة أو في "مكان بارد وجاف ومظلم"، مثل حجرة المؤن.

وينصح الخبراء بتخزين الموز والبصل والثوم والبطاطا واليقطين، في مخزن أو خزانة داكنة. كما لا ينبغي تخزين البطاطا والبصل معا، فالبصل ينتج غازا يسمى الإيثيلين الذي يجعل البطاطا تفسد بشكل أسرع.

ولا ينبغي تخزين الفواكه، مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو والموز معا، لأن هذه الفواكه تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، ما يسرّع نضجها وفسادها. ويمكن تخزين التفاح والحمضيات معا في الثلاجة.

ويُنصح بتخزين جميع الخضروات الورقية والجزر والخيار والقرنبيط في الدرج منخفض الرطوبة في الثلاجة. ويمكن وضعها في أكياس بلاستيكية مثقوبة للاحتفاظ بالرطوبة وتدفق الهواء.

ويمكن حفظ معظم الأعشاب وبعض الخضروات الورقية، مثل الكرفس والبصل الأخضر والهليون، مع سيقانها في الماء لإبقائها طازجة.