صور غامضة لـ"عفاريت حمراء" تظهر بغلاف الأرض.. تحير العلماء

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قام رائد فضاء في وكالة "ناسا" بتصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض من نافذة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

هذه الصورة المذهلة، التي التقطها قائد مهمة SpaceX Crew-8 التابعة لـ"ناسا"، ماثيو دومينيك، في 3 يونيو، هي عبارة عن وميض سريع لظاهرة الطقس المعروفة باسم البرق "العفريت الأحمر".







ومن المعروف أن "العفاريت الحمراء" تتواجد عاليا فوق السحب الرعدية في جزء من الغلاف الجوي العلوي يسمى الميزوسفير والذي يمتد حتى 53 ميلا فوق السطح.

وتأمل "ناسا" أن تشجع الصورة مراقبي السماء على إرسال "صورهم الخاصة للعفاريت وغيرها من الأحداث المضيئة" إلى مشروع علوم المواطن التابع لـ"ناسا"، Spritacular".

وتأمل وكالة الفضاء الأميركية أن تساعد قاعدة البيانات هذه، والتي تعتمد على المواطنين بشكل جماعي، والتي ستدخل عامها الثالث من التشغيل في أكتوبر المقبل، العلماء بشكل كبير على فهم هذه الظواهر النادرة.

"كنت محظوظًا جدًا قبل بضعة أسابيع عندما التقطت لقطات متتابعة لعاصفة رعدية قبالة سواحل جنوب إفريقيا"، أوضح دومينيك عند نشر صورته في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X.

وقال دومينيك، الذي عمل سابقًا كطيار اختبار بحري وقائد طيار مقاتل قبل انضمامه إلى وكالة "ناسا": "كان أحد الإطارات في الفاصل الزمني يحتوي على كائن أحمر".

وأضاف: "إذا كان هناك أي خبراء في العفاريت الحمراء، فسأستمتع بالنصائح حول كيفية التقاط المزيد منها. أعتقد أنه كلما كانت العاصفة أقوى كان ذلك أفضل".

وأشار عالم فيزياء الفضاء الدكتور بوركو كوسار، الذي يعمل كباحث رئيسي في Spritacular، إلى أن المشروع يأمل في إقران هؤلاء المصورين العرضيين لظواهر مثل العفاريت الحمراء مع العلماء الذين يدرسونها وأشار إلى أن "الناس يلتقطون صورًا رائعة للعفاريت، ولكن يتم مشاركتها بشكل متقطع عبر الإنترنت، ومعظم المجتمع العلمي لا يعلم بهذه اللقطات".

وقال الدكتور كوسار، الذي يعمل مع مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" في غرينبيلت بولاية ماريلاند: "ستعمل Spritacular على سد هذه الفجوة".

التقط دومينيك صورته للعفاريت الحمراء المميزة من نقطة مراقبة على ارتفاع مئات الأميال فوق هذه الموجات الكهربائية العالية الارتفاع، في مدار داخل محطة الفضاء الدولية (ISS) على ارتفاع 250 ميلًا فوق سطح الأرض.

وأوضح بيان صحفي لوكالة "ناسا" حول الصورة الجديدة أن "الأحداث المضيئة العابرة (TLEs)، بما في ذلك العفاريت الحمراء، هي عبارة عن انفجارات ملونة من الطاقة تظهر فوق العواصف نتيجة لنشاط البرق الذي يحدث داخل وتحت العواصف على الأرض."