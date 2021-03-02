حبس عريس أردني أقام حفلاً دعا إليه 300 شخص وحضر بمروحية

رغم عدد إصابات فيروس كورونا القياسي الذي يُسجل هذه الأيام في الأردن، قرر محافظ مدينة الزرقاء سجن عريس أردني ووالده لإقامتهما حفل زفاف في مزرعة خاصة دعوا إليه 300 شخص.

العريس الذي خرق أوامر وزارة الدفاع بشأن حظر إقامة التجمعات، لم يحاول التكتم على الحفل، بل حضر إلى مكان إقامة الحفل بواسطة طائرة "هيليكوبتر" خاصة.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لمكتب قناة "العربية" في الأردن، إن معلومات وردت لدى الأجهزة الأمنية بخصوص إقامة حفل زفاف في مزرعة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان وأوقفت العريس ووالده، وتم تحويلهما إلى القضاء والحاكم الإداري.

وأكد عساف أنه "تم التعميم على صاحب المزرعة الذي وافق على إقامة الحفل"، في مخالفة صريحة لشروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.

في سياق متصل، قرر محافظ إربد رضوان العتوم توقيف عريس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمخالفته أوامر وزارة الدفاع بإقامته تجمعا زاد عن 20 شخصا في وسط مدينة اربد.

وشدد العتوم على أن السلطات الإدارية لن تتهاون على الإطلاق في تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات سواء بمناسبات الفرح أو العزاء بما يزيد عن 20 شخصا، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين وبأوامر الدفاع للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وشدد الأردن في الآونة الأخيرة إجراءاته بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا حيث قررت الحكومة إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

كما قررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً، لتصبح من العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً، استناداً إلى أوامر الدفاع.

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 397 ألف إصابة بفيروس كورونا و4727 وفاة.

وكان الأردن قد حظر في مارس 2020 التجمعات لأكثر من 20 شخصاً وأغلق الجامعات ومعظم المدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزم مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين.