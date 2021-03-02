.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حبس عريس أردني أقام حفلاً دعا إليه 300 شخص وحضر بمروحية

Young couple with hand-cuffs in front of a police car stock photo
(تعبيرية)
فيروس كورونا

حبس عريس أردني أقام حفلاً دعا إليه 300 شخص وحضر بمروحية

محافظ الزرقاء حجازي عساف لـ"العربية": تم توقيف العريس ووالده وتحويلهما إلى القضاء والحاكم الإداري

متابع الغاء المتابعة

عمّان - محمد الطراونة 

نشر في: آخر تحديث:

رغم عدد إصابات فيروس كورونا القياسي الذي يُسجل هذه الأيام في الأردن، قرر محافظ مدينة الزرقاء سجن عريس أردني ووالده لإقامتهما حفل زفاف في مزرعة خاصة دعوا إليه 300 شخص.

العريس الذي خرق أوامر وزارة الدفاع بشأن حظر إقامة التجمعات، لم يحاول التكتم على الحفل، بل حضر إلى مكان إقامة الحفل بواسطة طائرة "هيليكوبتر" خاصة.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لمكتب قناة "العربية" في الأردن، إن معلومات وردت لدى الأجهزة الأمنية بخصوص إقامة حفل زفاف في مزرعة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان وأوقفت العريس ووالده، وتم تحويلهما إلى القضاء والحاكم الإداري.

محافظ الزرقاء حجازي عساف
محافظ الزرقاء حجازي عساف

وأكد عساف أنه "تم التعميم على صاحب المزرعة الذي وافق على إقامة الحفل"، في مخالفة صريحة لشروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.

في سياق متصل، قرر محافظ إربد رضوان العتوم توقيف عريس في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمخالفته أوامر وزارة الدفاع بإقامته تجمعا زاد عن 20 شخصا في وسط مدينة اربد.

وشدد العتوم على أن السلطات الإدارية لن تتهاون على الإطلاق في تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات سواء بمناسبات الفرح أو العزاء بما يزيد عن 20 شخصا، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين وبأوامر الدفاع للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وشدد الأردن في الآونة الأخيرة إجراءاته بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا حيث قررت الحكومة إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

فرض لبس الكمامة وفحص الحرارة في المسجاد بالأردن
فرض لبس الكمامة وفحص الحرارة في المسجاد بالأردن
جراح أردني الأصل بين فريق يعالج الأمير فيليب بالمستشفى الأخيرة جراح أردني الأصل بين فريق يعالج الأمير فيليب بالمستشفى

كما قررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً، لتصبح من العاشرة ليلاً حتى السادسة صباحاً، استناداً إلى أوامر الدفاع.

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 397 ألف إصابة بفيروس كورونا و4727 وفاة.

وكان الأردن قد حظر في مارس 2020 التجمعات لأكثر من 20 شخصاً وأغلق الجامعات ومعظم المدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزم مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد