صورة تفضح جون كيري.. وسيناتور جمهوري بارز مصدوم

يبدو أن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للمناخ سيواجه سيلا من الانتقادات، بعد تسريب صورة له على متن الطائرة بلا كمامة، في حين ما فتئت الإدارة الجديدة تدعو مرارا وتكرارا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة.

فقد نشرت وسائل إعلام أميركية صورة لجون كيري على متن طائرة كانت تقله من بوسطن إلى العاصمة واشنطن، بلا كمامة، بينما كان يطالع كتابا.

وتساءل عدد من المعلقين على تويتر "ماذا ستكون ردة فعل بايدن حين يكتشف أن مبعوثه بلا كمامة، على متن الطائرة، في وقت لم يكن هناك ما يستدعي نزعها، بمعنى أنه لم يكن يشرب أو يتناول الطعام".

أما السيناتور الجمهوري البارز، تيدكروز، فقد استغنم الفرصة، لمشاركة ونشر تلك الهفوة، مكتفيا بالتعليق عبر "إيموجي" تعبيرا عن صدمته البالغة!

يذكر أنه منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية، ركز بايدن في مجمل خطاباته على ضرورة الالتزام بوضع الكمامات. وبعيد فوزه، شدد مراراً على وجوب التقيد بكافة الإجراءات الوقائية من أجل منع انتشار الوباء الذي حصد آلاف الأرواح في الولايات المتحدة، والملايين حول العالم.