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6500 شخص يتحدون قيود كورونا بفرنسا.. للمشاركة بكرنفال

People in costumes enjoy an unauthorised carnival on Canebiere Street, in Marseille, southern France, on March 21, 2021. Around 6500 people paraded on March 21, 2021 during the carnival in the districts between La Plaine and La Canebiere, flaunting the the latest rules imposed by the French government's to limit the spread of the Covid-19 pandemic.
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
فيروس كورونا

6500 شخص يتحدون قيود كورونا بفرنسا.. للمشاركة بكرنفال

الشرطة فرّقت التجمّع المقام قرب الميناء القديم في مرسيليا واعتبرته حدثاً غير مسؤول على الإطلاق وتعتزم تغريم المخالفين

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مرسيليا – فرانس برس

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تحدى الأحد حوالي 6500 شخص، تنكروا بأزياء متنوعة ومعظمهم من الشباب وبدون كمامات، في مرسيليا بجنوب فرنسا القيود الصحية المفروضة لمكافحة الوباء للاحتفال بكرنفال غير مصرح به اعتبره المشاركون "متنفساً"، لكن الشرطة اعتبرته "غير مسؤول" تماماً.

من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد

وقال رومان (26 عاماً) وهو أحد المشاركين: "لقد سئم الشباب من الحجر. لا يوجد مسنون ضعفاء هنا، فقط شباب". وأضاف الشاب متنكراً بزي خبّاز: "إنه أمر لا يصدق! قيل لي: هناك حدث يجب عدم تفويته في مرسيليا، هو كرنفال لا بلان".

بدوره، قال سامويل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل وهو أحد المشاركين في الكرنفال: "إنه حدث كبير. إنه متنفس، الجميع التقوا هنا".

من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد

وفي حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي تدخلت الشرطة قرب الميناء القديم في مرسيليا لتفريق التجمع.

وقالت شرطة المنطقة لوكالة "فرانس برس": "إنه حدث غير معلن نعتبره غير مسؤول على الإطلاق لأنه لا يحترم التدابير الصحية.. سيتم تغريم المخالفين"، مقدرّة عدد المشاركين بـ6500 شخص.

وما زال الضغط يتزايد على خدمات الإنعاش في المستشفيات الفرنسية مع أكثر من 4400 مريض بكوفيد-19، وهو أعلى رقم منذ نهاية نوفمبر، وفقاً لأرقام نشرتها هيئة الصحة الوطنية في فرنسا الأحد.

من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
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ويوجد حالياً 4406 مرضى في غرف الإنعاش. وفي المجموع، أحصت المستشفيات الفرنسية 25926 مريضاً مصاباً بكوفيد-19 يوم الأحد من بينهم 926 أدخلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومرسيليا ليست ضمن المناطق الفرنسية المشمولة بالقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت وستستمر أربعة أسابيع على الأقل في 16 مقاطعة.

لكنها تخضع للقيود المعتادة المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد-19 بما فيها الحد من التجمعات ووضع الكمامات.

في العام الماضي، ألغي كرنفال "لا بلان" بسبب الإغلاق الأول الذي كان مفروضاً على مستوى البلد لمكافحة الجائحة.

من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
4 صور من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
4 صور
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
من كرنفال لا بلان في مرسيليا الأحد
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